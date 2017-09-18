台東發展棒運設校長門檻 余政憲：建議高雄積極參考

2017-09-18 16:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕台東縣上月訂定「高級中等以下學校推展棒球運動注意事項」，列棒球重點學校校長的遴選，將以具棒球背景者優先，且於任期內不得廢除棒球運動。消息一出，震撼高雄棒壇！行政院體育運動發展委員會副召集人余政憲率先喊話：「建議市府應積極參考，儘速擬出適合高雄體育發展的校長遴選制度！」

高雄市中小學校長協會理事長、現任三民區獅湖國小校長楊光明也表態支持，他建議教育局先列出重點發展學校，且可擴及羽球、桌球等其他單項運動，以求達到永續經營的效果。

教育局副局長王進焱強調，可提到校長遴選委員會討論，除了棒球與其他單項運動外，語文、資訊、音樂及舞蹈等學校特色都可考慮納入。

根據本報台東縣報導，教育處指縣府投入大量經費，學校卻未能永續經營棒球，故制訂「注意事項」，要求校長在任期內不得廢除棒球或改為其他運動項目。

校長出缺時，有棒球推展經驗或體育專長背景且有意願推動者，得提出經營理念，並優先選填棒球重點發展學校。

余政憲強調，他擔任高雄縣長期間，無論是教育處或校長，沒有人將棒球隊或其他單項運動「降格或收攤」，台東縣案例可當全國模範，建議高市府積極參考，儘速研擬出適合高雄體育發展的校長遴選制度。

楊光明指出，後勁國小足球隊全國知名且戰功顯赫，是國內外比賽的常勝軍，當年他參與校長遴選過程，就被問到經營球隊的理念與方法，他在任六年也全部落實，所以台東縣模式值得參考學習。

楊光明早期畢業於台東師專體育師資科，曾任中華民國手球協會副秘書長、高雄市手球與巧固球委員總幹事，高雄市躲避球委員會副總幹事，擔任後勁國小校長期間，大力宣揚足球隊的成績，備受體育界肯定。