兒子沉溺網路世界 癌父陪伴走出生命幽谷

沈昭南（右）自掏腰包租屋開設「摺紙之家」，提供青少年一處心靈的避風港。（記者蘇福男攝）

2017-09-18 16:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕「如果失去了兒子，賺再多錢還有甚麼用！」沈昭南因工作緣故，帶妻小移居中國上海，兒子卻因無法適應對岸打罵教育，迷失在電玩世界自暴自棄，罹患癌症的沈昭南頓悟、放下一切，回台陪伴兒子一起走出生命的幽谷，並愛屋及烏開設「摺紙之家」，提供青少年一處心靈的避風港。

「到中國發展事業，原想要光宗耀祖，孰料最後卻是落得滿身傷痕累累！」45歲的沈昭南，原任職某大半導體公司，2007年奉派至上海擔任採購主管，妻小跟著移居上海，平日住豪宅，出入有百萬名車代步。

沈昭南原以為從此富貴人生，未料，2013年9月身體感到不適，返台住院檢查，竟發現已罹患淋巴癌第3期，為了活命，半年內他接受了10多次化療，妻小也暫時回台陪伴。

半年後，沈家一家大小重回上海，但大兒子不久出現學校生活適應不良，導致課業成績落後，加上老師打罵教育，同班同學有樣學樣譏罵嘲笑，大兒子更畏懼上學，只好遁入電玩世界自我逃避。

「每天除了睡覺，手機、電腦幾不離手，生活日夜顛倒，情緒容易暴怒，父子為了搶手機，而大打出手、甚至離家出走！」沈昭南深感虧欠兒子，2016年3月毅然決然辭掉百萬年薪工作、放下一切，父子一起返台療傷止痛。

沈昭南說，1年多來他到處求神問卜、求醫、向專業機構求助，為了深入兒子的內心世界，他強迫自己一探電玩虛擬世界，製造親子互動話題，並幫忙玩遊戲，減少兒子沉溺於網路世界的時間，逐步建立彼此的信任關係。

沈昭南透過睡前講述歷史故事，帶兒子走出戶外打棒球、乒乓球，並在學校協助下，整整花了1年的時間，讓兒子從輔導室走入教室重拾課本求學。

由於兒子在摺紙藝術找到興趣，沈昭南自掏腰包租屋，開設「摺紙之家」，除展示兒子的摺紙作品，也免費開放參觀、聚會交流，希望成為青少年心靈的避風港。

「孩子是可以被改變的，只是家長都用錯了方法」，離台10年沈昭南感觸深刻，他從兒子身上看到青少年迷失網路的社會問題，願意在有限的生命，為台灣公益略盡心力。

相關影音