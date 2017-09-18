幫寒士過中秋 台東雙B車主們認助保佑包

幸福久久禮車俱樂部召集人侯富元（右）將拐杖傘致贈給行動不便的人安義工許建興（左）。（記者王秀亭攝）

2017-09-18 16:30

［記者王秀亭／台東報導］50歲許建興年輕時一場車禍導致其左腳無法正常行走、顏面神經失調，為到人安基金會台東平安站當義工，每天走路來回要2小時，據人安統計，服務的寒士中老殘佔了6成，今年中秋保佑包裡，特地加發拐杖傘，就能減輕許建興走路的負荷，但台東站迄今僅募得4成的保佑包經費。

每天到人安台東站當義工的許建興，年輕時因車禍導致行走困難，難以找到穩定工作，又要照顧年邁雙親，人安台東站長翁任賞及時的協助與輔導，紓緩家庭困境，許建興認為自己無力回饋，便每天到站內當義工，幫忙洗碗、煮飯、打掃，也因為有機會為其他寒士付出，讓自己更有自信。

人安台東平安站長翁任賞表示，考量到不少寒士向許建興一樣行動不便，所以在中秋保佑包裡貼心準備拐杖傘，平時協助行走，下雨時可以也有雨傘可以撐，但募集不順利。

一群台東「雙B」車主組成的「幸福久久禮車俱樂部」得知後，立即認助10份，俱樂部召集人侯富元表示，俱樂部成員來自台東各行各業，都是雙B愛好者，因台東有雙B禮車需求，便組成俱樂部，讓結婚新人不必為了找禮車而傷透腦筋，而收取的部分禮金則用來幫助縣內弱勢家庭及個案，希望透過認助，達到拋磚引玉之效。