直播衝商機 美女主播抱鱷魚跳探戈

彰化一家直播海產的店家，近日在網路直播拍賣鱷魚。（記者陳冠備翻攝）

2017-09-18 16:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕業者為搶客源花招百出，除了打出美女牌、cosplay外，彰化縣一家直播拍賣海產的店家近日更打出「鱷魚」牌，讓美女女主持人抱著一隻18公斤重的鱷魚跳探戈，此舉果然吸引臉書網友目光，瞬間衝破3000點閱量，網友不斷加碼競標，最後由葉姓網友以11500元高價標走。

業者表示，為了讓競標過程更有趣，只好請南部養殖業者提供鱷魚搶拍，製造人氣。

上週六晚間，該直播平台準時開播，畫面前方卻出現一隻大鱷魚躺在桌上，直播主持人「亮亮」在鱷魚後方不見驚慌，還在後頭隨著音樂搖擺高喊，今晚要拍賣「辣扣斯」，為了衝高瀏覽數，亮亮還套上黑色大垃圾袋，抱著鱷魚大跳探戈，引來無數網友按讚，高呼「全身名牌，好時尚」，也有網友問「能不能壯陽？」她也機智回覆「壯陽應該去找泌尿科啦！」，直播拍賣過程令人捧腹大笑。

直播業者女兒洪銘霞說，爸爸以前在彰化、台中開過火鍋旗艦店，每家店每月能賺30~40萬，可是近年食材、物價飆漲，利潤越來越低，幾乎入不敷出，只好將火鍋店收掉，最近發現直播拍賣有商機，跟爸爸商量轉行做直播，若每週直播4次，平均一天50~60標，一天營業額就能達十幾萬，一個月下來將近百萬。

洪銘霞說，直播講究新奇，因此有時會請養殖業者提供有趣的拍賣商品，這次提供「鱷魚」並非首次，已經是第3次，每次都吸引不少人瀏覽競標，但也會遇到惡意棄標，該晚鱷魚18公斤重，市價約15000元，本來首標是13000元，但對方沒來電只好重標，最後葉姓網友以11500元標走，算是買到賺到。

主持人「亮亮」秦謹亮說，當晚看到要拍賣鱷魚，覺得有點傻眼，不過為了炒熱氣氛還是拚了，並抱著鱷魚跳舞，但看到網友反應熱烈，就覺得很有成就感，她也說，直播夯業績好，賣主給的獎金也不少，而且有時也會拍賣公益商品，覺得直播主持人的工作很有意義。

直播主持人亮亮卸下心防，抱著鱷魚大跳探戈。（記者陳冠備翻攝）

直播主持人亮亮卸下心防，抱著鱷魚大跳探戈。（記者陳冠備翻攝）