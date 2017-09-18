桃園首座全綠能光電屋頂 預計明年底可全面發電

桃園市長鄭文燦（右四）表示，待桃園環保科技園區的全綠能光電屋頂全部建置完成，年發電量至少可達500萬度，年減碳量約7座大安森林公園。（記者魏瑾筠攝）

2017-09-18 17:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今與桃園環保科技園區所有企業代表，出席桃園首座100％全綠能光電屋頂工業區啟動記者會，鄭文燦表示，進駐環保科技園區的所有廠商，都將在屋頂建置全綠能光電屋頂，達到100％全綠能光電屋頂，待明年底全部完成並發電，估計年發電量至少500萬度，年減碳量相當於7座大安森林公園。

鄭文燦說，全台4座環保科技園區，目前營運績效最好的就是位於桃園市觀音區的桃園環保科技園區，大讚環保科技園區能達到100％建置的全光電屋頂，是相當了不起的成就，亦肯定廠商響應綠能政策的優良示範。

鄭文燦表示，桃園年用電量占全國13.6％，是全國用電大戶，因此自2015年起便積極發展綠能政策，截至目前已在桃市100所以上的學校設置太陽能屋頂，並積極建設兼顧生態及景觀的光電埤塘，開發綠能發電。

環保局副局長劉建中說，目前桃園環保科技園區總計有27家廠商進駐，扣掉4家尚未建廠，其餘23家在環保局媒合下，皆願意設置綠能光電屋頂，亦正陸續建置太陽能板，預計明年底可全面完成發電。

桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長吳耀勳表示，電力對企業來說是不可或缺的一部分，園區內廠商深切瞭解不僅要節儉用電，也要善盡企業的社會責任，十分熱意響應政府綠能減碳政策。