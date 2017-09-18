網路筆戰延伸協調會 東澳獨木舟航道喬攏又破局

東澳灣山海壯麗，是獨木舟遊憩勝地，但因灣內有定置魚場，而引發遊憩安全性疑慮。（記者張議晨攝）

2017-09-18 16:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭東澳漁船航道和獨木舟路線喬不攏，原雙方私下達成共識，孰料，有業者在臉書貼文表示意見，引發漁民怒火，雙方在臉書筆戰，戰場延伸到今早協調會上，兩邊氣氛火爆，最後不歡而散。縣府工旅處指出，等雙方達成共識，遊客安全也無虞後，才會解禁。

東澳獨木舟風氣盛行，但因周圍有定置漁場，使得獨木舟航道必須與漁船交會，影響遊客安全。縣府9月7日召集雙方協調，決議在安全無虞前，南向的神秘沙灘路線暫時封閉。

業者也在當天協調會後，取得當地漁民及定置漁場業者諒解，雙方達成共識，盡量避開漁船進出港尖峰時間，或改用動力船拖行，迅速通過航線，此一決議也獲多數漁民及獨木舟業者支持。

不過，卻有業者私下在網路開砲，貼文內容瞬間引爆漁民怒火，兩邊支持者互在臉書筆戰。

一名船家私下表示，他跟漁民花費許多時間才取得互信基礎，雙方也針對航線、遊客安全等問題談妥對策，幾乎取得9成以上漁民贊同，但現在兩邊互信基礎破裂，「全部得再重來一次」。

東澳獨木舟有2條熱門航線，往北到烏岩角，往南到粉鳥林及神祕沙灘；往南航線會與粉鳥林漁港進出的漁船碰頭，而有安全疑慮。

縣府工旅處表示，現階段南向航線仍維持封閉，等到漁民及獨木舟業者有共識後，再研議解禁。