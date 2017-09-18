台中花博特別預算追加減案 通過一讀

國民黨議員要求市府提供花博追加減預算詳細資料，否則不審查。（記者張菁雅攝）

2017-09-18 16:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今天起召開臨時會，台中世界花卉博覽會特別預算第一次追加減預算案順利通過一讀，但國民黨議員不滿市府未提供各分項計畫內容，怒撕預算書，並強調「沒有計畫報告，就沒有預算編列」。市府則承諾在20日前提供議員指定的資料。

市府主計處長蔣建中今天向議會報告花博追加減預算，他表示，此次將追加農業局「農產運銷加工輔導」計畫經常門5億4696萬9000元，並追減農業局「一般建築及設備」計畫資本門預算共4億1696萬9000元及建設局「公共建築企劃興建」計畫資本門1億3000萬元，追加減後預算數為86億7500萬元，總額不變。

國民黨議員顏莉敏、李中表示，花博特別預算當初送審時含有計畫報告，86億7500萬元在104年通過，議會一毛未刪；但市府今年7月提送花博特別預算追加減案，將資本門追減的8億餘元追加到經常門，國民黨團認為不妥，市府撤案後，這次再提花博追加案，調整額度為5億餘元，2個月的時間少了3億元，難道7月份送的8億餘元是一場兒戲？

顏莉敏也說，這次追加減案未說明分項計畫，議員也未拿到相關報告，無法幫預算背書，「沒有計畫報告，就沒有預算編列」。

議員楊正中指出，農委會5月發文給市府，同意補助花博13億元，附帶條件是有6億元應做為「花博展後3年發展費用」，但在預算書看不到相關科目，代表花博特別預算已嚴重超編6億元。他痛罵預算書內容是假的，氣得當場撕毀預算書。

對此，市府副秘書長郭坤明指出，會盡量提供議員所需資料，議員若看完資料覺得不足，可向市府提出需求，市府將進一步提供資料。另外，市府降低經常門支出，將原本預計調整的8億餘元，降為5億餘元。

議長林士昌表示，花博特別預算案排定在21日專案報告，市府同意在20日前提供議員指定的資料。林士昌最後宣布花博特別預算第一次追加減案完成一讀。