更勝進口貨 南投清境黃金奇異果進入產期

今年高齡83歲的林敏聰（左）率先在清境農場栽種黃金奇異果，與兒子林瑞文（右）歷經17年努力耕耘，目前產量、品質均優。（記者佟振國攝）

2017-09-18 16:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場是國內少數生產黃金奇異果的地區，農民林敏聰、林瑞文父子921災後以17年光陰進行育苗嫁接，栽種面積已達1公頃，佔地利之便，果實可以接近成熟時採收，甜度高更散發濃郁果香，絕非提早採收的進口貨能比，每年9、10月盛產期總被搶購一空。

清境農場為國內溫帶水果產區，除了水蜜桃、甜杮、高山梨等，奇異果也是新興的高經濟作物，今年高齡83歲的林敏聰，是率先引進苗株大量培育的人，他原本栽種蘋果、水蜜桃，有感於易受氣候、災害影響，921災後隔年嘗試改種同樣適合溫帶的奇異果。

林敏聰與經營民宿的兒子林瑞文共同打拚，從原有的1株幼苗培育嫁接，經過17年努力，規模已達1公頃，也是清境地區最大的國產奇異果園，除了比例最大的黃金奇異果，還有綠色及較低海拔品種。

國產黃金奇異果與進口的價格差不多，一顆約在25至30元左右，但國產奇異果佔地利之便，農民可以接近成熟時採收，果實甜度可達20至25度，幾乎是提前採收的進口奇異果近1倍，果肉更散發濃郁果香。

林瑞文更自豪黃金奇異果透過無毒有機栽培，通過檢驗才送到消費者手中，還有追求養生的消費者連皮吃下，營養價值更高，近年來不少農民前來求取苗株與栽培管理經驗，林敏聰絕不藏私，傾囊相授，盼望更多農民栽種，在台灣就能吃到品質更佳的奇異果，不必仰賴進口。

林瑞文的奇異果園內利用生物科技防蟲，堅持不噴灑農藥。（記者佟振國攝）

國產黃金奇異果佔地利之便，可於接近成熟時採收銷售，甜度高香氣更濃郁。（記者佟振國攝）