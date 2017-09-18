雨遮不登記明年上路 建商聲稱：房價至少漲1成？

明年1月1日雨遮不登記不計價政策將正式上路，建商嗆對打房毫無幫助，揚言房價至少漲一成。（資料照，記者林耀文攝）

2017-09-18 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕明年1月1日雨遮不登記不計價政策將正式上路，被質疑只能給鳥站、人無法站立的雨遮、屋簷等灌水「虛坪」，將全面取消登記，讓投機者無法以虛坪計入實際使用坪數、灌水炒作房價，但有建商嗆對打房毫無幫助，揚言房價至少漲一成。

去年底通過的「地籍測量實施規則」部分條文修正案。除針對僅有功能性卻無實坪用途的「屋簷」、「雨遮」將全面取消登記外，地下室連續壁登記從過去全部牆壁厚度改為牆壁中心點開始登記，明年1月1日政策將正式上路，許多學者與民眾大多贊同此項修正，將不合理恢復到合理狀態。

政大地政系特聘教授張金鶚指出，國際間登記房屋面積只登記實際可使用面積，雨遮及屋簷本來就不該登記，如同是買「螃蟹」連「草繩」重量也要計價，一點都不合理，甚至有建案連沒有窗戶的地方也有雨遮，雨遮環繞整棟大樓就像是「土星環」一樣。

但有建商不滿，認為無助於打房，反而使房價上漲一成，根據《ETNEWS房產雲》報導，亞昕開發董事長姚連地認為，要打房的方法很多，不一定要用雨遮不登記這方法，用此方式對房價毫無幫助，成本還是會加進去，最後反映在房價上，「只有擾民而已」。

愛山林建設總經理張境在稱，當初買房子計算100坪，賣的時候僅能算70坪，賣方一定用原來的單價反算上去，如此一來房價至少都會漲個一成。

姚連地呼籲，政府應該是要求所有開發商，把主建物、附屬建物、雨遮、陽台、車位幾坪、各賣多少錢都表列出來，讓價格公開透明，讓市場機制決定。