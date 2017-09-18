新竹生活節國際日 土耳其煎餅加印度拉茶一次滿足！

新竹生活節「國際日」本週末23日及24日登場，可以吃到29個國家的異國美食。（記者洪美秀攝）

2017-09-18 15:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹生活節在「慢步護城河」獲得迴響後，本週六、週日將接續「國際日」活動，新竹市長林智堅今天在舉辦的關新公園場地手製土耳其煎餅和印度拉茶，邀請市民朋友來體驗29個不同國家的異國風情，好吃好玩，還可看表演，體驗異國藝文饗宴。

林智堅說，新竹市人口組成多元，工作、求學、觀光的居民多，經統計新竹市外籍人口占人口數3.5%，在新竹市的外國朋友可透過國際日來感受不同國家的風情，最重要的是邀請外籍朋友來參與，感受濃濃家鄉味。

林智堅說，新竹生活節邁入第3屆，已是新竹市文創口碑場，傳遞「好生活」的紓壓理念，本週末、週日推出國際日系列活動，除去年日本、英國、美國、紐西蘭、印度等15國，今年增加海地、宏都拉斯、法國、摩洛哥及俄羅斯等14國，共有29個國家參與，邀請市民把握週末好時光，到關新公園品嘗美食、認識異國文化。

來自巴拉圭舞團也帶來當地少女成年禮的舞蹈演出，林智堅市長也在土耳其籍市集攤主羅舍夫引導下，製作可口的煎餅，這款煎餅內餡有雞肉及咖哩高麗菜加滿滿乳酪絲，讓人忍不住食指大動。林智堅同時挑戰印度拉茶的製作方式，對自己「拉」出來的奶茶很滿意。

文化局表示，新竹生活節國際日23日及24日下午4點到晚上8點在關新公園舉行，有40個不同國家的異國文化市集，不管是傳統美食或藝術品、手作及創意料理或是異國藝文表演，都可讓市民一次飽覽。

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