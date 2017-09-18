買屋卡位入籍？新竹市關埔地區成新興明星學區

新竹市明星學區移動了？根據房仲業者調查，原本新竹市明星學區在學府路及博愛街一帶，現已移轉到關埔地區，還有竹科新貴在未招生的關埔國小預定地先購屋卡位入籍。（記者洪美秀攝）

2017-09-18 15:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市關埔國小預定明年9月才招生，但不少竹科上班族及家長為搶得入學資格已先在附近購屋卡位！有房仲業者發現新竹市明星學區已有逐漸轉移趨勢，過去多集中在學府路、博愛街一帶的明星學區，這幾年已移轉到關埔地區，其中關埔國小都還未蓋建招生，卻已有竹科新貴購屋，為了卡位買屋入籍。

房屋仲介公司調查發現，9月新學期開始，有不少家長關注學區的移動情形，其中過去新竹市明星學區周邊的房屋交易情況已有逐漸轉移情形，過去多集中在學府路、博愛街一帶，但這幾年明星學區已有移動現象。

根據調查，新竹市8所明星國小周邊房屋的實價登錄，多數明星學區周邊單價及總價都略有下降700有東園國小附近和正在規劃中的關埔國小有上揚情形，其中關埔國小周邊700公尺的房屋交易情形，光是去年的實價登錄交易就達825筆，不少竹科新貴為了讓孩子有較好的學習環境，已提前卡位買屋入籍。

新竹市府教育處表示，規劃中新闢小學關埔國小預定明年9月招生，目前正進行第一期工程的招標作業，如果順利，應該最近就會動工，應該能趕上明年9月招生期，對於有家長為讓孩子就讀關埔國小而先買屋入籍，對此，教育處強調，竹市每間學校都有各自發展的特色，還看不出有卡位搶入關埔國小學籍的情形。