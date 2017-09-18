同心「鞋」力 618張鞋子兌換券送暖

樂心關懷協會理事長林陽晉（左2）、新北市張廖簡宗親會理事長簡慶林（右2）合捐618雙鞋子兌換券給實物銀行，左1為教育局特教科長夏治強 、右1為張廖簡樹林區理事長簡坤鈺、 中為社會局長張錦麗。（記者何玉華攝）

2017-09-18 15:20

〔記者何玉華／新北報導〕「同心鞋力 讓愛啟程」!新北市樂心關懷協會及新北市暨各區張廖簡宗親會，今（18）日共同捐贈618張全家福鞋子兌換券給新北市「實物銀行」，每張面額1000元，將由社會局轉贈給弱勢兒少家庭，讓學童可以穿著新鞋，邁向新學期和新旅程。

新北市樂心關懷協會理事長林陽晉表示，105年首度捐贈300張鞋子兌換券給板橋區弱勢學童，今年擴大辦理，共募集842張兌換券，其中405張已在日前發送給板橋地區國中小學校，另外437張給新北市「實物銀行」，提供給國中小學童兌領。

新北市張廖簡宗親會理事長簡慶林表示，除新北市總會外，各區共有14個宗親會，這次共同捐贈「實物銀行」181張鞋子兌換券」。

社會局長張錦麗表示，對多數的家庭而言，添購新鞋是一件稀鬆平常的事，但對於弱勢家庭來說，平時首要擔心的是填飽肚子，擁有一雙新鞋是額外的願望。感謝樂心關懷協會和張廖簡宗親會共同集資熱心響應，讓弱勢兒少可以開心穿新鞋上學。