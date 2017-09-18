戴奧辛國賠案 南市長籲勿上訴惹怒中石化

代理市長李孟諺（左七）率市府同仁及居民代表、受害居民一字排開，呼籲中石化公司勿再上訴，並應儘速賠償，還給受害居民一個公道。（圖由環保局提供）

2017-09-18 15:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府昨天召開中石化安順廠土壤污染整治監督及居民健康照護專案小組會議，會議一開始代理市長李孟諺率副市長、環保局長及居民代表、受害居民一字排開，呼籲中石化公司對於安順廠戴奧辛污染事件的國賠案勿再上訴，並應儘速賠償，還給受害居民一個公道。

市府這個舉動，惹怒中石化公司，代表中石化出席的副總經理林青等一行人十分尷尬，並未上台。隨後，立即發佈措辭嚴厲的新聞稿，指原本的例行會議，市府卻刻意召集當地居民且在未告知議程變更情況下，並設計拍照呼口號要中石化不要上訴，當場讓中石化代表十分尷尬。

中石化表示，中石化在被迫合併後，對污染嚴重性毫無所知，如今二審法官將所有賠償責任均丟給民營企業中石化，讓人覺得這是官官相護上下其手，讓企業淪為主管機關、公務人員失職違法的犧牲品。

中石化︰非實質污染行為人 將上訴到底

中石化表示，由於地方上盛傳只要不對經濟部上訴，年底就可以拿到中石化的賠償金，對於這樣的傳聞，中石化尊重居民上訴與否的意願，也質疑這樣謠言恐怕是有心人士刻意逼企業乖乖就範。強調國賠案未到終局判決前，絕對不可能支付任何賠償金，因中石化非實質污染行為人，基於公司治理與股東權益，將會上訴到底。

顯宮里長林志英表示，中石化並非沒有錢，希望發揮企業責任趕快對賠償案處理，讓全案早日定案，不要再上訴。

昨天的會議，由代理市長李孟諺主持，他表示，各界關心的中石化安順廠整治進度，目前進度嚴重落後，中石化公司應加速處理污染土，讓當地居民免於恐懼，環保局仍將嚴格監督，確認處理成效且不會造成二次污染疑慮，為當地居民健康嚴格把關。

針對國賠案，市府呼籲中石化公司不要上訴，至於部分居民上訴及賠償基準認定問題，市府表示尊重並提供必要的協助；另經濟部代表吳學基表示，居民生活照顧及照護計畫不會因為國賠案判決結果有任何變動，仍持續到113年或用罄為止，以維護居民權益。

對於整治進度落後問題，環保局除依法執行裁處外，並已命中石化公司提出整治計畫第三次變更，要求增加處理量能於113年前完成整治，並要求中石化公司承諾113年未能完成整治，應擔負後續照護及相關補償經費。