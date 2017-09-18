中市打造自行車城市 林佳龍：發展城市特色

大甲區設置iBike自行車站，受歡迎程度超乎預期。（記者黃鐘山攝）

2017-09-18 15:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府積極打造自行車城市，103年起串連自行車道共611公里，並建置iBike214站、自行車6280輛，市長林佳龍今天表示，自行車是國際交流共通語言，將結合運動與觀光發展城市特色，提升台灣能見度。

市府觀光旅遊局長陳盛山在市政會議指出，台中連結自行車運動、觀光、物流及行銷產業，103年起逐步連結自行車道節點，目前中央及地方共完成611公里。其中觀旅局完成245公里，並導入2018花博意象，提升自行車道品質。

他又說，「台中自行車嘉年華」自104年列入交通部觀光局活動之一，105年舉辦中彰投苗自行車騎士大會師，今年也結合其他活動擴大宣傳效益，自行車代表團並遠征日本大分縣、愛媛縣及廣島縣，拓展城市外交。

交通局長王義川表示，iBike已建置214站，提供6280輛自行車，超過1250萬人次使用，明年擴大到300站、9000輛；運動局長王慶堂也說，3年開出3條國際級競技路線，清水鰲峰山自由車場規劃為國際級場館及訓練中心。

林佳龍指出，不管到歐美還是港澳星馬，只要談到台中是捷安特、美利達的製造城市，都受到熱烈的歡迎，自行車可說是最討喜的城市交流方式，是國際交流共通語言，可藉由爭取國際競技運動，拓展台中自行車城市品牌形象。

林市長也說，自行車還能結合文創與觀光旅遊商圈，是串連所有產業十分重要的媒介，台中可藉由產業優勢，加上氣候溫和，發展自行車作為運動、交通或觀光都很合適，期待發展成為台中特色，提升台灣能見度。