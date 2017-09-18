弘光物治團隊落實高教深耕 助沙鹿國中培養更多田徑金牌

弘光科大物治團隊落實高教深耕，與沙鹿國中簽約，由弘光校長黃月桂（右）、沙鹿國中校長洪幼齡（左）代表（記者張軒哲攝）

2017-09-18 15:03

〔記者張軒哲／台中報導〕妥善防護關乎運動員表現與延長運動生涯，弘光科大物理治療系助理教授李瑋君被體育署借調擔任中華田徑隊物理治療師一年，協助田徑隊在世大運創下有史以來最佳成績。物治系治療團隊18日和沙鹿國中簽訂合作策略聯盟，指導體育班的選手運動傷害的防護，希望培育更多冠軍體育好手，大學物理治療師協助國中選手的合作模式，堪稱全國之先。

雙方在9月18日上午於弘光科大人文講堂舉行簽約儀式，來賓包括國家運動訓練中心田徑隊總教練孫念祖、台中市田徑委員會總幹事趙子文等人，由弘光校長黃月桂和沙鹿國中校長洪幼齡代表兩校簽約。

弘光科大校長黃月桂表示，弘光科大和沙鹿國中的合作在三年前便開始，現在正式簽約擴大合作內容，可以落實在地深耕教育，由世大運金牌推手李瑋君老師帶隊與沙鹿國中進行交流，可以提供大學生服務的機會，並將學術研究的專業成果運用在少年運動選手身上，善盡大專院校的社會責任。

沙鹿國中校長洪幼齡指出，這項結盟創造雙贏局面。議定合作要項包含：校際交流與合作、學生互訪、相關教學活動或研討會辦理、體育知能含競技暨體適能運動以及傷害防護資源分享、兩校學生應用實習合作機會與專業技術訓練場所等，透過這項結盟，體育班的學生不單可以培養正確安全的運動觀念，也可以一窺大學的堂奧，有助於未來的生涯規劃，教師更可以因此而充實運動專業智能。

物治系系主任陳志鳴也指出，曾陪沙鹿國中剛升國三的選手王彥和到大陸珠海訓練，今年全中運比賽，他以 21秒86拿下田徑短跑200公尺冠軍，不僅突破個人最佳成績，還打破大會高懸12年的國男組紀錄，比賽前包括李瑋君、弘愛志工隊，都曾經協助選手處理賽後疲勞。