「大佛普拉斯」獲國際影展肯定 中市：為台爭光

「大佛普拉斯」再傳捷報，18日榮獲多倫多國際影展「亞洲影評人聯盟獎」肯定。（台中市新聞局提供）

2017-09-18 14:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府大力支持的電影「大佛普拉斯」，今天榮獲多倫多國際影展「亞洲影評人聯盟獎」（The NETPAC Award）。市府新聞局長卓冠廷表示，台中是唯一提供該製作團隊補助的地方政府，不僅為台爭光，也讓更多人看見台中的美。

卓冠廷指出，「大佛普拉斯」去年在新聞局與台中影視發展基金會協助下，劇組前往月眉糖廠、泰安火車站、童綜合醫院、大甲分局、南屯區、西屯區、外埔區及后里區等地取景拍攝，在台中拍攝比例占全片三分之一以上，也獲得新聞局拍片輔導金的支持。

卓冠廷除了恭喜「大佛普拉斯」在多倫多國際影展大放異彩，並說該片今年也榮獲台北電影節「百萬首獎」、「最佳劇情長片」、「最佳美術設計」、「最佳配樂」、「最佳剪輯」等五項大獎。

而台中是唯一提供補助給該片製作團隊的地方政府，接連獲獎也印證台中市影視委員會的獨具慧眼，未來也期盼有更多優秀的導演與拍片團隊，前來台中取景拍片，市府將會提供最大的行政協助。

新聞局指出，本屆多倫多國際影展台灣有二部電影入圍，分別是「上岸的魚」和「大佛普拉斯」。「上岸的魚」（原片名：後花園）去年也獲得該局補助與協拍，在台中火車站、西區派出所、霧峰圖書館、建國市場、長春公園、順天宮、童綜合醫院等地取景拍攝。