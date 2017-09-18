推廣海洋、環保教育 小學生身兼解說員

龍泉國小展出海洋教育攝影展，邀請四到六年級學生擔任解說員。（記者何宗翰攝）

2017-09-18 14:33

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區龍泉國小展出海洋教育攝影展，邀請四到六年級學生擔任解說員，每個人先針對照片中不同的海洋生物、景觀進行資料蒐集，撰寫成200多字、約2分鐘的解說稿，並拍攝成影片，讓參觀攝影展的民眾，可以透過平版電腦或手機掃描QRCODE，觀看解說影片，並將票選出最佳人氣、最佳解說員。

台中市教育局舉辦的「我們的大海、我們的愛」海洋教育攝影巡迴展，由黃興倬、蔡永春、陳榮基、陳正光、邱文傑及韓君容等6名攝影專家提供約30幅水中珍貴照片，在全市300多所國中小巡迴展覽，近期在龍泉國小展出。

龍泉國小校長陳勇男說，龍泉國小距離大海只有8公里，學校的衛生組長紀智益，將原本單純的靜態展深化，變成結合生態、環保的課程，並從各班遴選出16名小小解說員，讓學生自主蒐集資料，瞭解海洋生態及污染問題，製作的解說影片也上傳網路，讓巡迴展的各校都可以做教學運用。

紀智益說，除了小小解說員外，還設計了觀展後活動，請學生用彩色筆畫下最喜歡的海洋動物，並且各班用便利貼，寫下參觀的收穫、感想，以及自己可以為海洋做些什麼，由於展覽中有「與垃圾共舞」、「空拍後壁湖」等海洋污染紀錄，將在校內進行「減塑比賽」，以班級為單位，希望學生從日常垃圾減量開始做起，為環保盡一份心力。