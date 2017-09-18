醫訊》植物人可以器官捐贈嗎？ 林怡嘉：不可以

財團法人器官捐贈移植登錄中心在台中慈濟醫院宣導器官捐贈，不少民眾當場填寫同意書。（記者歐素美攝）

2017-09-18 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕財團法人器官捐贈移植登錄中心，今天在台中慈濟醫院宣導器官捐贈，不少民眾當場簽署捐贈同意書，卻又擔心自己雖同意捐贈，若家屬反對怎麼辦？台中慈濟醫院社會服務室主任林怡嘉勸民眾一定要與家人溝通，因死者不會說話，屆時醫院還是會尊重家屬的決定。

財團法人器官捐贈移植登錄中心，今天在台中慈濟醫院宣導器官捐贈，並透過扭蛋問答導正民眾對器官捐贈的錯誤觀念，民眾只要填寫問券或簽署捐贈同意書，即可獲贈爆米花、扇子、藥盒或購物袋等小禮物。

不少民眾當場填寫捐贈同意書，又擔心自己雖同意捐贈器官，屆時若家人反對怎麼辦？還有人擔心自己健康不好或年紀太大，可能無法捐贈器官；甚至害怕還沒真正死亡，器官就被摘除。

台中慈濟醫院社會服務室主任林怡嘉表示，就算民眾簽署器官捐贈同意書，並在健保卡上加註，但捐贈者一旦死亡，就不會說話，只能透過健保上加註的捐贈資料「表明心意」，若家屬不同意，醫療單位一般都會尊重家屬意見，並非民眾同意捐贈，家屬就不能反對，因此，勸民眾在同意器捐前一定要先和家人溝通。

林怡嘉並指出，器官捐贈沒有年齡限制，老年人只要健康情況良好，器官經醫師判定可以捐贈就可以捐贈，但植物人不可以器捐。

有些人擔心若同意器官捐贈，可能尚未死亡就會被開腸破肚、摘除器官。林怡嘉表示，器官捐贈一定要經判定腦死才可執行，而且目前都很人性化，就算腦死，器捐之前還是會上麻藥。

財團法人器官捐贈移植登錄中心，今天在台中慈濟醫院宣導器官捐贈。（記者歐素美攝）