台東也有飛行訓練體驗 帶你開飛機遨遊天空

台東縣長黃健庭今天上午實機搭乘，在台東空域飛行1小時。（記者王秀亭攝）

2017-09-18 14:42

〔記者王秀亭／台東報導〕台東不只有熱氣球自由飛體驗，坐著飛航教練機也能遨遊台東天空，位於台東豐年機場、國內唯一提供民航飛行員訓練的安捷飛航訓練中心跨足觀光旅遊市場，推出「飛行訓練體驗」，台東縣長黃健庭今天上午實機體驗後表示，台東是目前國內唯一可以熱氣球自由飛及實機飛行體驗的空域，不排除卸任退休後，要來學習取得職業執照。

安捷飛航訓練中心總經理高健祐表示，台灣唯一民航飛行員訓練基地在台東成立迄今3年，以培育超過30位以上的商用駕駛員，也是台灣虎航、威航等航空公司培訓學員基地，更有想一圓機師夢想者自訓取的證照後，成為華航等航空公司的飛行員。

高健祐指出，過去台灣一直沒有可以環繞自己土地上空的旅遊產品，因而從今年3月起推出飛行訓練體驗，讓民眾在台東訓練空域進行實機飛行體驗，及飛行訓練器模擬飛行，迄今已有超過400人次的體驗，了解飛行的樂趣。

今天上午縣長黃健庭實機在空中體驗1小時，從豐年機場出發經太麻里、台東縱谷再越過海岸山脈至成功後返抵台東市，黃健庭指出，往年豐年機場常被民航局檢討使用率太低，安捷進駐後，豐年機場起降率僅次於桃園機場。

不過，要參加飛行訓練體驗費用不低，1小時飛行訓練器模擬飛行及1小時實際的飛行訓練體驗，單人就要9900元，與華信航空合作的2天1夜「飛行訓練體驗」為29900元，也有民眾表示，熱氣球自由飛一趟要9000元，不同的感受就看想以何種航空器俯瞰台東。