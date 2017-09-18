指導3校學生組裝機器人 中科實中教師陳思佑拿獎

中科實驗中學教師陳思佑（右）指導學生拿下「世界機器人大賽（FRC）觀摩與培訓」全國第一名的殊榮。（記者歐素美攝）

2017-09-18 14:56

〔記者歐素美／台中報導〕中科管理局舉辦「世界機器人大賽（FRC）觀摩與培訓」，中科實驗中學教師陳思佑指導中科實中、大里高中及慈明中學學生組成的團隊，拿下第一名的殊榮；中科實中表示，該校配合科技部高瞻計畫，進行maker的推廣與實作，在國中部推動基礎機器人教育，在高中部成立資訊社，未來並將開發機器人的特色課程，以啟發學生動手做的熱情。

FRC（First Robotic Competition）是由非營利組織「FIRST」（For inspiration and recognition of science & technology） 專為14至18歲高中生所設計，用指定零件製作機器人並進行競賽，是被公認為世界頂級的青少年機器人賽事。中科管理局舉辦的「世界機器人大賽」全程仿效美國FRC隊伍競賽活動模式進行，希望藉此為國家栽培機器人領域的科技人才。

在「世界機器人大賽（FRC）觀摩與培訓」中，主辦單位透過跨校合作，由教師指導學生進行程試設計，動手組裝棪機器人，再透過障礙賽及取球等競賽進行評分，結果，中科實中教師陳思佑指導中科實中、大里高中及慈明中學學生組成的團隊，在全國參賽的10校30名人，分成6組中脫穎而出，榮獲第一名，獲得1萬元獎金。

中科實中共有4名學生參賽，分別為高二生許展昱、易辰燿、廖英凱及蔡昀龍。學生表示，在家就喜歡拆解研究機器，之前僅組裝過3 D列印機，第一次動手做機器人就得名，很開心，參賽學到最多的就是團隊合作，覺得很好玩，因為機器人機具等價格高昂，在台灣也不容體驗得到，未來將繼續朝機器人發展。

陳思佑說，中科實中有申請科技部高瞻計畫補助，進行maker的推廣與實作，目前在國中部推動基礎機器人教育，高中部則剛成立資訊社，讓對機器人有興趣的學生透過社團活動有機會動手做，未來並將開發機器人的特色課程，以啟發學生動手做的熱情。