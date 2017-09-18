澎湖東西吉廊道設完全禁漁區 2派爭議不斷

東西吉廊道成立完全禁漁區，對於東吉漁民生計影響甚鉅。（記者劉禹慶攝）

2017-09-18 13:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島東西吉廊道設立完全禁漁區議題，在潛水愛好者在高鐵向新任閣揆賴清德請命後，再度成為外界矚目的議題；但反對的漁民，也在望安鄉長許賢德領軍下，進行反設立完全禁漁區的連署，雙方由網路論戰延伸至現實面對立。

長期以來東西吉廊島成立完全禁漁區，就是爭議性話題，海洋國家公園區管理處成立南方四島國家公園之初，就與鄉公所、漁民協議5年不變之約，要到明年才到期進行全盤檢討；但海洋國家公園警察隊小隊長蕭再泉積極推動東西吉廊道，成立完全禁漁區，並由網路名人鯊魚哥在公共網路參與平台提案，獲得5000人連署通過。

根據規定中央政府必須在9月25日前正式回應，但時間未到，就傳出潛水愛好者在高鐵「巧遇」賴神，再次讓完全禁漁區議題躍登媒體版面；當然反對一方也是動作頻頻，望安鄉長許賢德、議員陳佩真等人都要求召開公聽會，聽取當地漁民的心聲，部分漁民表示，如果要設立完全禁漁區？連觀光潛水漁業也要禁止，才能確保種原庫。

由於東西吉廊道設立完全禁漁區，成立台灣魚類種原庫，希望達到滿溢效果，讓海洋資源生生不息，立意雖然良善，但卻影響部分漁民的生計，也因此造成當地鄉公所及村長等在地民眾強力反彈，更與檯面上保育人士及團體相互嗆聲，現更由網路大戰延伸至現實對立，海洋公民基金會將擇期邀2派人馬各述己見，尋求對觀光及漁民生計雙贏的解決方式。