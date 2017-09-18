政府橫向溝通不給力？ 食安漏洞連環爆

2017-09-18 13:42

〔記者林彥彤／台北報導〕八月才爆發芬普尼雞蛋食安風波，不到一個月，臺北市衛生局今天再公布抽驗市售雞蛋芬普尼不合格結果，不過此次率先公布消息的是地方政府，中央單位農委會防檢局則是晚了幾分鐘後才說明，更令人不解的是，同屬農委會但不同建築的畜牧處卻是最後知道消息的單位，讓外界好奇，政府橫向溝通是否有嚴重問題。

臺北市衛生局今天公布抽驗市售雞蛋芬普尼結果，9月14日發現位在北市信義區的「永吉蛋行」販售來自「振崑畜牧場」的雞蛋檢驗不合格，檢出芬普尼10ppb（超過標準5ppb ），9月15日複驗合格，9月18日北市衛生局率先發布新聞。

不過有農委會畜牧處不具名官員私下透漏，直到今天看到媒體報導才知道消息，食安關乎民眾權益，不解為什麼北市衛生局不先同步告知中央單位，更不解為何同屬於農委會的防檢局早知道此事，卻不事先知會內部部門，這樣畜牧處也可早一步去牧場端了解。

位在不同建築物的農委會防檢局則回應，都有同步告知畜牧處呀！另外防檢局也強調，今天中央消息沒有比地方政府慢，從一開始檢出到通知台南政府和今天發布消息都有與地方同步。

永吉蛋行業者則表示，不懂政府單位之間是怎麼運作，他只知道受害者最大的就是百姓，不僅業者無辜生意受影響，最怕就是消費者也受害。

政府橫向溝通不力已非第一次，除了農委會內部防檢局與畜牧處溝通有障礙外，跨部會農委會與衛福部先前也傳出不同調。