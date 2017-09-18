大里草湖郵局搬新家本週開戶送好禮

大里草湖郵局新據點今天啟用剪綵，希望提供民眾更舒適、寬敞的用郵環境。（記者陳建志攝）

2017-09-18 13:42

〔記者陳建志／台中報導〕大里草湖郵局成立至今44年，因原有空間老舊、狹小，加上看好台中軟體園區啟用後的郵儲業務需求，郵局斥資1億多購地蓋新郵局，嶄新的4層樓新郵局今天舉行剪綵啟用，除舞獅還有薩克斯風表演，郵局希望除硬體空間更新，服務也能升級，繼續服務大里鄉親，本週辦理開戶、郵政壽險就送磁鐵相框。

大里草湖郵局新據點今天舉行剪綵啟用典禮，中華郵政公司總經理陳憲着、台中郵局局長蔡文慶、草湖郵局經理林慧玲、大里區長周崇琦、市議員李天生、張芬郁等人都到場祝賀，陳憲着總經理希望全新的郵局能提供民眾更舒適、寬敞的用郵環境，更期許同仁以最親切、優質的服務，獲得民眾的信賴支持。

台中郵局局長蔡文慶表示，草湖郵局成立於民國62年，原服務據點位於大里中興路和萬壽街口，因空間老舊、狹小，加上是承租而來，為了提供民眾更舒適的服務，並看好大里未來的發展，因此斥資1億多，購地、興建地下1樓、地上4樓的草湖郵局新據點，其中1、2樓做為服務民眾的郵務和儲匯業務使用，3、4樓則計畫活化對外出租。

今天啟用典禮上，除安排薩克斯風、文山國小戰鼓、舞獅表演，並邀請吳德賢、蕭啟郎、謝美玲等藝術家進行「一刀書法陶刻」、雕塑、畫作展覽。

郵局表示，新據點一樣在大里中興路上，距離舊址不到200公尺，停車也比以前更方便，為慶祝開幕，9月18日到22日開幕當週，辦理存簿開戶或投保郵政壽險的民眾，就贈送磁鐵相框1份。