結合樂高積木設計 治平高中學子拿WRO全國第一

葉柏勛組隊設計發電組等機器人，贏得「WRO國際奧林匹亞機器人比賽」全國總決賽創意高中組第一名。（記者周敏鴻攝）

2017-09-18 13:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區治平高中資訊科學生葉柏勛組隊，以「綠能城市」主題，結合樂高積木設計了壓電、波浪、風力發電機組，與自動種樹機、收割機器人等，贏得World Robot Olympiad（簡稱WRO）國際奧林匹亞機器人比賽全國總決賽創意高中組第1名，12月間還將代表台灣參加國際總決賽。

葉柏勛與今年剛升上大學的2位鄰居王大瑋、段崇浩組隊，花了2個多月時間，用樂高積木組裝成多個機器人，葉柏勛說，「815大停電」讓國人深刻感受到能源不足的嚴重性，他們相信唯有專注研發綠能，才能永續發展，所以他們就以打造「綠能城市」為目標，分為「發電」、「綠能生活」兩部分設計機器人。

發電部分，他們設計了壓電、波浪、風力、太陽能發電組等，其中壓電發電組是透過弧形陶瓷片的變形與摩擦而產生電力，葉柏勛說，壓電發電組可以設計為踏墊造型，放置在車站、機場等公共場所，只要持續有人踩踏就會持續發電。

至於以太陽能為電力驅動的自動種樹機、收割機器人等，就屬「綠能生活」部分，葉柏勛說，唯有讓綠能結合實際生活需求，人們才會認真看待，他們將持續努力，讓綠能生活部分的機器人等設計更成熟，真正融合到人們的生活中。