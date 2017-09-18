岡山國際棒球村評估案 高市體育處坦承「延誤」

2017-09-18 13:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕行政院體發會副召集人余政憲多年來力推「岡山國際棒球村」，希望以完備的設施，吸引日、韓職棒到高雄冬訓，有助擴展體育及觀光產業；立委邱志偉去年聲稱國發會將提供評估經費給高市府，預計今年4月完成，但已過了將近半年，外界完全不知最新進度。

對外界的質疑，體育處坦承「延誤」，指今年4月中旬，審查委員要求再研議評估增加短、中，長期的可能性方案，顧問公司於5月至8月提送報告，經數次審查與修改，致使期程延誤，但將於10月完成審查。

體育處也解釋澄清湖棒球場委外招商的問題，指104年辦過2次，但沒有廠商投標，探究原因是球場設施老舊及室內漏水。

故於105年8月至106年2月，共花費4850萬元，完成翻修球場草坪、全壘打牆防撞墊及室內牛棚，並爭取到5500萬元進行室內空間漏水改善工程，預定107年3月完工，希望有意願球隊或廠商進駐經營。

另外，教育局強調，高雄市現有12支少棒隊、8支青少棒隊、5支青棒隊，中正國小及壽天國小去年分別榮獲「2016年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」及「第34屆IBA世界軟式少棒賽」雙料冠軍，前金國中和鼓山區鼓山國小也在今年8月的全國原住民學生盃棒球賽，分別贏得青少棒冠軍及少棒季軍。