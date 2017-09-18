打破室外無冠魔咒 南投高中拔河隊遠征英國

南投高中拔河隊冒雨在草地場地訓練，希望在歐洲盃暨世界青少年室外拔河錦標賽中，能有好的成績表現。（記者謝介裕翻攝）

2017-09-18 12:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣南投高中拔河隊今日上午10時許，在校長巫春貴率領下，前往南投市藍田書院參拜，下午4時許，將搭機遠赴英國參加「2017歐洲盃暨世界青少年室外拔河錦標賽」，希望在神明庇佑下能旗開得勝，打破室外一冠難求的窘境。

南投高中拔河隊在今年5月取得代表台灣參加「2017歐洲盃暨世界青少年室外拔河錦標賽」資格後，為了爭取好成績，便提早展開集訓，連暑假也未休息，每天一早勤練跑步、肌力等各項基本動作，晚餐過後，則在室內加強重量訓練，甚至前往海邊沙土或草地進行場地模擬比賽訓練，以便及早適應歐洲盃室外的草地會場。

南投高中校長巫春貴指出，該校拔河隊曾獲亞洲盃冠軍、世界盃青少年及男女混合冠軍，但都是室內場地，室外場地的成績則有待加強，初步研判，身高、體型應是關鍵，因為室內水泥地地面較光滑，體型愈大，負擔反而愈重，反觀，室外草地，歐美選手個個人高馬大，馬步一札入土數公分，較占優勢，但拔河隊一定會展現出絕佳的技巧、韌性，朝奪冠目標全力以赴，為自己、學校與國家爭光。