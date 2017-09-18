失智有「醫」靠 屏東共同照護中心啟動

2017-09-18 12:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今天在屏東醫院正式召開「失智共同照護中心（共照中心）」啟動記者會，縣府將與縣內3家醫院、8個失智社區服務據點合作，提供民眾更完善的長照2.0服務，讓失智症患者與其家屬有「醫」靠。

屏縣副縣長吳麗雪表示，屏東幅地狹長，縣府衛生局協調衛福部屏東醫院為主軸，與民眾醫院、高雄榮民總醫院屏東分院等，3家醫院共同合作，支援全縣共照中心專業服務，讓民眾能就近且有多元服務選擇。

縣府統計，自7月底開始截至8月，縣內已有113位失智家庭獲得服務，中心的服務內容包含協調個案及照顧者需要的照顧服務，例如失智社區服務據點及照顧技巧等，並有轉介、追蹤服務功能，未確立診斷疑似個案也會協助在半年內完成就醫診斷與醫療照護，同時提供陪伴照顧者在失智不同階段所需要的生活照顧與醫療照護諮詢。

共照中心啟動儀式由副縣長吳麗雪、屏東醫院院長鄭裕民、民眾醫院院長張淑鳳、高雄榮民總醫院屏東分院副院長杜明勳等，共同進行授旗及宣誓，目前縣內服務據點有有屏基醫療財團法人屏東基督教醫院（屏東市）、國淳社會福利慈善事業基金會（竹田鄉）、向日葵護理之家（里港鄉）、社團法人屏東縣松愛關懷協會（高樹鄉）、國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處（屏東市）、迦樂醫療財團法人迦樂醫院（新埤鄉）、安泰醫療社團法人安泰醫院（潮州鎮）及南門護理之家（恆春鎮）等單位。

衛生局也表示，有失智症照護相關需要者可以至上述鄉鎮接受服務，未來會開發更多服務據點，讓需求者更方便接受服務，以延緩退化，詳細資訊也可上屏東縣長期照護管理中心網站查詢。