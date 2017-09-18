花東不許同婚註記 彩虹嘉年華盼重視人權

2017-09-18 12:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民法未能保障同性婚姻，已被大法官釋字748號解釋為違憲，內政部今年7月3日開放戶政事務所跨區受理同性伴侶註記，目前全台只剩花蓮、台東、雲林、澎湖4縣市未開放。為此花東地區同志團體今聚集花蓮縣府門口，高舉彩虹旗高呼「開放同性伴侶註記、落實花東基本人權」口號表達心聲！

同志團體每年秋季舉辦的彩虹嘉年華系列活動，全台各縣市第一波將在本週六23日、24日在花蓮、台東舉辦「花東彩虹嘉年華」，傳達同志團體希望地方政府儘快開放以保障人權。

主辦的東華大學同伴社及支持者，繼本月六日到花蓮縣政府舉辦的「縣長親民時間」陳情，今天上午再度到花蓮縣政府門口高喊口號。

同伴社社長張哲源說，今年彩虹嘉年華首次「花東串連」，原因是全台灣4個尚未開放同婚註記的縣市，花蓮、台東就佔了2個。

他說，這次舉辦嘉年華有2個訴求，第一，盼望縣府不要再違憲，能夠看見並正視民間團體對同性婚姻註記的訴求；第二，也希望縣府在未來能對同志在言論表達上更友善。

今年花東彩虹嘉年華活動組長劉可妤說，今年彩虹嘉年華23日在花蓮文創園區、24日在台東鐵花村。花蓮場次上午11點起在花創園區舉辦「彩虹小市集」，將有30個花蓮在地的攤販、認同的「彩虹店家」及NGO組織擺攤；下午2點集合舉辦花蓮同志遊行，將從文創園區出發，沿途逛中正路、自由街、民國路、博愛街等，順便拜訪各彩虹友善商店，也希望訴求給大家看見。

晚間場地則拉到北濱公園舉辦沙灘排球友誼賽，以及會後晚會，歡迎各地朋友前來參加。

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