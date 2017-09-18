守護台灣氣象兩甲子 氣象局歷史展示區啟用

中央氣象局設在南區氣象中心的氣象局歷史展示區啟用，氣象局長辛在勤（右一）與來賓們仔細參觀陳列氣象文物。（記者王俊忠攝）

2017-09-18 13:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣第一筆官方氣象紀錄啟於何時？第一張天氣圖與現今天氣圖有何差異？中央氣象局回顧台灣有系統的氣象作業肇始於1896年，迄今歷經兩甲子，在發展過程累積許多珍貴文物與記要。為永續傳承，氣象局在該局南區氣象中心建置「中央氣象局歷史展示」，今天起對外展示。

今上午啟用典禮，中央氣象局長辛在勤、台灣文學館長廖振富、南市文化局副局長周雅菁等來賓都出席、耹聽南區氣象中心主任吳福悠逐一導覽解說、沈浸在逾百年氣象史的思古幽情裡。

氣象局表示，此歷史展示區共有5大主題，「氣象時光廊道」記述氣象業務發展的重要里程碑及氣象行政體系在時光巨輪中的更迭；「為地球寫日記」呈現由地面到高空、到海洋與對地殼變動的觀測類別演進，及觀測方法以人工到儀器再到遙測的進步歷程。

「預知天機」提供綜覽天氣圖的演進，及探索早期旗幟、燈號在氣象訊息傳遞中，扮演何種角色？兩甲子來，劇烈天氣及大規模地震讓人膽戰心驚，「守護台灣」單元透過颱風警報與地震預警的發展歷程，娓娓訴說防災故事；其中作業的進步與創新，歷任首長功不可沒，在「風雲人物」專區細數點滴。

展示同時陳列日治時期規劃設立5個測候所的公文書、台灣官方第一筆氣象觀測紀錄（1896年8月）、第一張天氣圖（1897年1月）、第一具官方天文望遠鏡-百年黃銅望遠鏡，以及早期暴風信號柱及天氣預報旗幟等珍貴史料。

南區氣象中心課長陳家琦表示，「中央氣象局歷史展示」目前採團體預約制，適合15歲以上民眾參觀，以25人內為宜，可至氣象局網頁/「南區氣象服務/參觀預約線上申請」預約，或以電話（06-3459218）洽詢相關訊息。南區氣象中心位在南市中西區公園路21號（湯德章紀念公園旁）。