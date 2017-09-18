國外挖角台灣社會新鮮人 yes123：九成願考慮

2017-09-18 12:45

〔記者陳紜甄／台北報導〕台灣專業人才人才持續外流，根據yes123求職網今年公佈的資料顯示，高達九成（90.2％）的社會新鮮人，鑑於海外薪資優渥，考慮出國工作，相較於去年的88.4％，創下10年以來新高。台灣人才流失已成嚴重的議題，瑞星管理顧問公司亞太區資深顧問謝瑞珊指出，台灣人才遭挖角的年齡，已逐漸從中高階主管往下移動至剛畢業的社會年輕人，甚至是就學中的大學生，言談之中透露，這是前所未有的事。

台灣專業人才薪資停滯不前，但隨著東協國家崛起，經濟正在大幅度的成長，薪資報酬的增幅也較台灣高，因此吸引不少台灣人才前往東協國家闖蕩。謝瑞珊舉例，馬來西亞與越南的薪資成長漲幅達10％，且印尼首都雅加達繁華程度猶如上海城市。5年前，東協國家爭相挖角半導體、製造業等know-how人才，但近幾年，互聯網開始興盛，不少東協國家開出1個月台幣8萬元，挖角台灣年輕人前往工作。

此外，她也指出的中國的薪資成長情形。謝瑞珊說，畢業於中國知名的大學，像是北京大學、清華大學的社會新鮮人，每半年就被挖角一次，「且新資是隨便喊的」，她更舉例，中國有些不錯的新創公司，甚至開出2倍薪資的價碼，一位社會新鮮人的月薪，就可能高達25萬元台幣。

長期以來，台灣專業人才的薪資成長都未見起色，造成企業內的人才不斷被挖角，大量流失。謝瑞珊說，台灣一家知名的公司，鑑於內部人才不斷被挖角，並找上瑞星管理顧問，要求調查印度、歐洲與矽谷的相關產業，並嘗試挖角國外當地人才到台灣工作。然而，這家公司一聽聞同樣的人才與職缺，國外人才卻要支付4倍的薪資，因此最後決定放棄挖角國外人才。

全球科技產業已逐漸聚焦於數據分析、人工智慧，搶人才大戰已在各國企業上演。根據謝瑞珊的觀察，台灣不少企業已指定要挖角剛畢業的新鮮人，或是具有資管、統計、資工或是電子商務等科系畢業的學生。這類的人才夯，台灣企業也願意相對給高薪，但也有不少學生畢業後，為了追求國際的舞台競爭力，因此選擇出國就業。

各行各業發生出走潮，中研院經濟研究所長簡錦漢也直言，「人才流失很嚴重」， 但學術界出走現象卻不甚明顯。對此，他解釋，由於中國的升等、續聘辦法等制度不完善，即使中國的二線大學助理教授年薪達150萬台幣，一線大學助理教授薪資250萬台幣的情況下，不少年輕教授仍是選擇回台發展，願意領取不到百萬的薪資。此現象顯示，不論薪資高低與否，制度是否完善以及升遷是否順利，也是不少專業人才出國工作會納入的考量。

現年33歲的邱先生，為了有機會前往美國工作，追求國際舞台，輔大資管所畢業後，便直接前往美國再就讀碩士，並在卡內基梅隆大學主攻行動科技。美國碩士畢業後，邱先生如願以OPT（Optional Practical Training）身份，進入美國的科技公司任職，主要負責手機軟硬體的品質管理，工作近2年，轉換為工作簽證時，當年卻發生美國政府停擺事件，造成簽證申請停擺，邱先生便回到台灣求職。

邱先生具有豐富的學經歷，且精通英日文，因此不少知名公司找上門。他指出，現在任職的亞洲知名IT公司便聘用他在中國擔任翻譯，半年後則調往日本就職，改擔任品管工程師。至於未來是否會回到台灣就業？他說，已在日本置產，並規劃長期居留，因此不考慮回台。