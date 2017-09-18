德國漢諾威工具機展 中市廠商參展數最多

2017-09-18 12:09

〔記者張菁雅／台中報導〕被譽為工具機展「奧林匹克」的德國漢諾威工具機展（EMO），今天起至23日在德國漢諾威展覽中心舉行。台中市政府率141家廠商前往參展，佔台灣總參展家數74％，成為全球參展數最多的城市，市府並設立「台中形象館」，希望協助業者與全球買家洽談合作及交流市場資訊，強化台中智慧產業與國際的鏈結。

市府經發局表示，漢諾威工具機展今年為第22屆，共有45國超過2025家廠商參展，台灣則有189家廠商參展，躋身全球第三大參展國，僅次於德國與義大利，其中，台中參展廠商多達141家，佔台灣總參展家數74％，成為全球參展數最多的城市。

市府也在漢諾威工具機展設立台中形象館，展館搭配台中參展廠商組成的Logo牆、台中水湳國際會展中心與2018世界花卉博覽會意象，更搭配電視牆動態播放台中產業、投資、觀光等影片，除了展現城市印象、產業特色與發展願景，也協助業者與全球買家洽談合作及交流市場資訊，進而吸引投資，並推動觀光與協助產業發展。

經發局指出，台灣為全球前5大工具機出口國，德國是台灣工具機出口第2大國，占世界總量的11％，台灣廠商提供給德國汽車業及零配件供應商、機械工程及航空業成熟專精的解決方案，已在歐洲市場打出知名度。