台南市場名攤大賞23日登場 遊日機票等大獎大方送

2017-09-18 12:03

〔記者王涵平／台南報導〕「2017臺南市市場名攤大賞」9月23日至10月15日舉行，台南大阪雙人來回機票等豐富獎品大方送，中秋、國慶假期多採買，得獎名單10月下旬公布。

南市經濟發展局副局長殷世熙表示，邀集歷年榮獲星等優良市集及樂活名攤參與，消費者至市場攤鋪消費滿百元，可索取摸彩券1張，至名攤消費滿百元，可索取附集字刮刮樂之摸彩券，單筆交易至多贈10張摸彩券，數量有限送完為止。

集字刮刮樂提供5合1烤盤鬆餅機、雙鍋組及小腿按摩器等3種禮品供中獎人選擇，摸彩禮品則包括機車、筆記型電腦、電冰箱、臺南大阪雙人來回機票、液晶電視機、無線手持吸塵器及超值福袋（內含掃地機器人1台、行動電源1台、護手霜禮盒1盒及42張面額100元之超商禮券），摸彩禮品包含加碼禮將於10月下旬抽出。殷世熙表示，活動時間涵蓋中秋佳節及雙十連假，除了一般民生採買外，市場也提供多樣中秋商品，包含烤肉組合、月餅和各式伴手禮，雙十連假到台南旅遊，提供美食地圖讓大家按圖索驥品嚐府城好滋味。

經發局今邀市場老店行銷，包括西港公有零售市場西港烤雞、油雞；佳里中山公有零售市場蘇記麻糬；新營第一公有零售市場碧雲商號香腸禮盒；學甲公有零售市場再恩發水果文旦禮盒；新市公有零售市場阿燕生鮮雞鴨滷味；西門淺草公有零售市場森霖優格；虎尾寮公有零售市場豆萌活力芽漿輕食；學甲公有零售市場福濬食品虱目魚丸、無刺虱目魚肚。