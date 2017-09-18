官方首張天氣圖曝光 中央氣象局歷史展示今起預約

2017-09-18 12:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕每當颱風或是寒流來襲，中央氣象局總是為民眾提供第一手最新氣象訊息，但你知道台灣第一筆官方氣象紀錄啟於何時？第一張天氣圖又和現今常見的有什麼差異呢？中央氣象局今年在南區氣象中心建置「中央氣象局歷史展示」，要帶民眾回顧1896年起的氣象作業，在發展過程中累積的珍貴的文物與記要。

中央氣象局表示，「中央氣象局歷史展示」今天正式對外展示，共有5大主題，「氣象時光廊道」記述氣象業務發展的重要里程碑，以及氣象行政體系在時光巨輪中的更迭。

「為地球寫日記」呈現由地面到高空、到海洋與對地殼變動的觀測類別演進，及觀測方法以人工到儀器、再到遙測的進步歷程；「預知天機」供綜覽天氣圖的演進，及探索早期旗幟、燈號在氣象訊息傳遞中，是扮演何種角色；兩甲子來，劇烈天氣及大規模地震讓人膽戰心驚，「守護臺灣」單元透過颱風警報及地震預警的發展歷程，娓娓訴說防災的故事，其中作業的進步與創新，歷任首長功不可沒，在「風雲人物」專區細數點滴。

展示同時陳列日治時期規劃設立5個測候所的公文書、台灣官方第一筆氣象觀測紀錄、第一張天氣圖、第一具官方天文望遠鏡-百年黃銅望遠鏡，以及早期暴風信號柱及天氣預報旗幟等珍貴的史資。

南區氣象中心陳家琦課長表示，中央氣象局歷史展示目前採團體預約制，適合15歲以上民眾參觀，以25人內為宜，可至中央氣象局網頁「南區氣象服務/參觀預約線上申請」預約，或以電話（06-3459218）洽詢，南區氣象中心位於台南市中西區公園路21號（湯德章紀念公園旁）。