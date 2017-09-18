高雄觀光局推出借問站Line@生活圈及行動旅服車

高雄市觀光局推出借問站Line@生活圈及行動旅服車。（記者葛祐豪攝）

2017-09-18 11:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「借問一下，高雄哪裡有好玩？」，高雄市觀光局為提供遊客更友善的旅遊服務，推出高雄市借問站line@生活圈及行動旅服車，民眾只要加入line@生活圈，就有專人即時回覆旅遊問題，擔任旅客的隨身導遊。

目前高雄的重要交通場站，包含高雄火車站、高鐵左營站、高雄國際航空站國內線等，都設有旅遊服務中心，提供遊客諮詢服務，去年獲交通部觀光局評鑑為全國第一，今年上半年統計已服務37482人次。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，考量遊客對旅遊資訊的需求，已逐漸由實體服務轉移到網路搜尋，特別設立高雄市借問站line@生活圈，旅客除可透過一對一的旅遊諮詢，也可接收高雄最新觀光活動資訊，更方便規劃高雄旅遊行程。

高雄市借問站line@生活圈的線上專人服務時間，為每日的9:00~17:00，民眾只要於時間內發問高雄旅遊景點、交通等相關旅遊資訊，即有專人線上回覆，也可提供中、英文的語言回覆。

此外，高雄市觀光局也推出行動旅服車，鑒於國內露營風氣逐漸盛行，車輛以露營車規格設計，車內設備齊全，有遮陽帳、屋頂也有太陽能板，可驅動車內電氣設施，也可提供充電服務。

行動旅服車未來會定期駛往高雄各大活動或重要景點，提供走動式服務，只要民眾掃描旅服車上的QR Code並加入line@，就能享受及時的旅遊資訊，現場直接加入line好友，還可獲得小禮物（限量發行），或免費參觀旅服車內部。