林子偉啟蒙教練吳瑞山私訊花媽臉書 逾兩月未獲讀取

吳瑞山傳臉書私訊給花媽，但逾兩個月未獲讀取。（吳瑞山提供）

2017-09-18 11:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄子弟林子偉登上美國大聯盟，被譽為「台灣之光」，但他的啟蒙教練吳瑞山，因鳳山區忠孝國小堅持不讓他續任棒球隊教練，憤而辭職。今年七月，教育局發布新聞稿指校方曾「慰留」未果；吳瑞山不滿此說詞，到市長陳菊臉書粉絲頁傳私訊駁斥，沒想到至今逾2個月，訊息未獲讀取，讓這位世界冠軍教練很失望。

新聞局長丁允恭解釋，花媽臉書非市府公物、不能用公家資源維護，也沒有足夠的人力處理回應；市府曾公告提醒市民，陳情案件管道以1999與市府網頁的市長信箱為主，有專屬的管制考核，建議市民回歸此正式管道。

一生熱愛棒球的吳瑞山強調，他認為的「慰留」，應該是指留下來當教練，絕非只當工友，要求他放棄棒球隊，所以嚴詞駁斥「慰留」的說法。

吳瑞山曾在前高雄縣長余政憲任內，連續贏得2000年與2001年的世界軟式少棒錦標賽，余政憲為表彰他優異的成績，聘他當學校工友，並兼任球隊教練，繼續為台灣爭光。

不料，忠孝國小於102年以工友超額為由，企圖將吳瑞山移撥他校，經本報披露後，當時教育局長鄭新輝展現魄力將他留任。但校方不死心，104年再度提報，教育局聲稱尊重校方決定，全案塵埃落定，吳瑞山憤而辭職。

今年6月24日，林子偉登上大聯盟，吳瑞山成為媒體矚目焦點，「林子偉爆紅，啟蒙教練卻沒頭路」的說法在網路議論，教育局於7月6日發出新聞稿，聲稱校方曾二度「慰留」，引發吳瑞山不滿。

吳瑞山於7月6日晚間至7月7日清晨，傳3次訊息到花媽臉書粉絲頁，希望陳菊告誡教育局不要亂發慰留他的錯誤訊息。沒想到2個月過去了，訊息完全沒有讀取，讓這位世界冠軍教練很失望。