芬普尼雞蛋又爆一樁 部分恐流入市面

台北市政府衛生局8月底率先成立專案抽驗市售雞蛋，共抽驗45件來自全國41牧場雞蛋，其中1件台南市振崑畜牧場（雞蛋保鮮日期：106年9月29日），被檢出芬普尼10ppb。（圖由農委會提供）

2017-09-18 11:12

〔記者林彥彤／台北報導〕台北市政府衛生局8月底率先成立專案抽驗市售雞蛋，共抽驗45件來自全國41牧場雞蛋，其中1件台南市振崑畜牧場（雞蛋保鮮日期：106年9月29日），被檢出芬普尼10ppb（超過標準極限5ppb），已要求批發商永吉蛋行全面下架，並立即通知台南市政府採樣確認及蛋品管制移動。

農委會防檢局表示，接獲通知後立即通知台南市政府農政單位，於9月14日隨即會同衛生單位針對振崑畜牧場進行移動管制及採樣送檢，清查場內雞隻3萬隻、封存現有蛋品數量約4萬顆（200箱），並調查用藥情形並追查蛋品下游流向，未符合標準之蛋品將下架回收後進行銷毀處理，並重新採樣蛋品親送檢驗單位。

不過台北衛生局表示，目前完成下架回收不限批號（保鮮日期106年9月28、29、30日）蛋品共計189籃（計2268公斤，約3萬7800顆蛋品），是否未流入市面？以及中央單位消息為何比地方政府慢則有待進一步釐清。