秋冬旅遊 澎湖業者低價促銷（圖輯）

澎湖秋冬海鮮超肥美，是適合饕客的旅遊季節。（記者張忠義攝）

2017-09-18 11:13

〔記者張忠義／高雄報導〕夏季旅遊旺季過後，秋冬的澎湖要玩什麼？政府和業者聯合手低價促銷，悠閒輕鬆度假、享受美食。

澎湖縣政府旅遊處處長王馨珮表示，夏季是澎湖旅遊旺季，每天都吸引大批遊客，但只要到了秋冬就有如天壤之別，其實冬日的澎湖另有一番風情，且澎湖秋冬的海鮮最為肥美，淡季住宿費用也相當便宜，若再加上旅遊業者的促銷搶客，讓你輕鬆遊澎湖又能省荷包。

澎湖旅館商業同業公會理事長鄭雋孜結合旅遊業者端出精緻主題旅遊，客製化旅程，推出適合饕客的肥美海鮮遊程，或乘帆船錨泊在海灣上享用點心、跳水、玩立漿衝浪板，並結合航空業者推出超值優惠的「機加酒」套裝行程。

澎湖早上的文康商圈稱得上「早餐一條街」，選擇多元，有北新橋牛雜湯、二信飯糰、鐘記燒餅、香亭土魠魚羹等，家家都是排隊名店，是每個觀光客一定要來朝聖的地方，只是，每家幾乎都要排隊，如果有那一天不用排隊，可能是店家那天沒營業，還是你的運氣超好！

北辰市場是澎湖最大的市場，每天有大批魚貨進出，從攤上魚的晶瑩眼睛就可知道新鮮度，還有各式的乾貨，旅遊達人許子逸帶著遊客逛市場，像劉姥姥進大觀園，好奇的東看看、西瞧瞧，市場裡四眼井烤雞攤上還兼買香濃手工咖啡，竟然一點兒也沒違和感，澎湖的特色小吃「炸棗」，以前是娶媳婦時才吃得到。

旅遊業者推出的帆船遊，可以客製化行程。半日遊總行程約3個半小時，遊客乘帆船出海，錨泊在海灣上享用點心、跳水、SUP等活動。帥哥還會滑著「SUP立槳衝浪板」，為遊客送東西來！

澎湖花火節雖然結束了，九月份的跳島嘉年華系列活動的煙火在9月22日、30日晚上「加碼」演出兩場，旅遊與航空業者合作推出「秋遊澎湖吃海鮮」專案，可由台北、台中、高雄出發，4人房機加酒原價每人6150元，10月11日至明年3月31日平日只要3999元，假日有浮動價格，可住宿綠的旅店或和田大飯店。

澎湖跳島嘉年華系列活動的煙火在9月22日、30日晚上「加碼」演出兩場。（記者張忠義攝）

客製帆船遊是不錯選擇。（記者張忠義攝）

帆船遊可以錨泊在海灣上，享用點心、跳水、SUP等活動。（記者張忠義攝）

搭帆船出遊，快樂心情寫在臉龐。（記者張忠義攝）

一家人搭帆船出遊，多麼愜意。（記者張忠義攝）

搭帆船遊從海上看觀音橋。（記者張忠義攝）

秋冬的澎湖，另有一番風情。（記者張忠義攝）

澎湖秋冬海鮮超肥美，是適合饕客的旅遊季節。（記者張忠義攝）

澎湃的海鮮粥，讓食客的心也沸騰起來！（記者張忠義攝）

澎湖秋冬的小管海鮮，有很多做法，每道都好吃。（記者張忠義攝）

澎湖文康商圈是有名的早餐街，選擇多元，排隊是家常便飯。（記者張忠義攝）

北辰市場是澎湖人的大廚房，海鮮超多、超新鮮。（記者張忠義攝）

北辰市場每天有大批魚貨進出，從攤上魚的晶瑩眼睛就可知道新鮮度。（記者張忠義攝）

四眼井烤雞攤上還兼買香濃手工咖啡，竟然一點兒也沒違和感。（記者張忠義攝）

澎湖的特色小吃「炸棗」，以前是娶媳婦時才吃得到。 （記者張忠義攝）

夜釣小管從傍晚時分搭船出海，也可欣賞夕陽餘暉。（記者張忠義攝）

夜釣小管的喜悅，只有親身才能感受。（記者張忠義攝）

聚精會神就等小管上鉤。（記者張忠義攝）

小管上鉤的喜悅，完全寫在臉上。（記者張忠義攝）

旅遊與航空業者合作推出「秋遊澎湖吃海鮮」專案，可住宿和田大飯店或綠的旅店。（記者張忠義攝）

綠的旅店還有健身房設備。（記者張忠義攝）

綠的旅店房間寬敞舒適。（記者張忠義攝）