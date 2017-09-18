房間都是血！旅館房務爆怨：噁心情侶

遇到一對情侶來住房，女生不顧自己月經來，床單、被子等都沾上了經血，還連兩次甚至態度嘻笑，如此誇張行徑讓網友直呼「怎麼會有這樣噁心的客人。」（圖取自《爆怨公社》）

2017-09-18 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕一位網友發文表示，遇到一對年輕情侶來住房，女生不顧自己月經來，床單、被子等都沾上了經血，還連兩次甚至態度嘻笑，如此誇張行徑讓網友直呼「怎麼會有這樣噁心的客人。」

一位網友在《爆怨公社》代友PO文表示，一對年輕情侶來住房，進去不到1小時就要求換床單，隨後房務大姐進去更換時才發現，床單、被子、保潔墊都是經血，起初以為是他們「辦事」後不小心沾到床。結果第二天續住要求整理房間，「房務大姐一進房間看到時超傻眼，大小毛巾、被子、床單、保潔墊全部都沾染上經血！」讓她直呼「根本是故意沾染在上面！」這對年輕情侶還態度嘻笑地說：「我們當然要整理房間啊！」最後這些沾有經血的物品都已全部丟棄，並僅收「佛心價200元」的清潔費。離譜行徑讓她無奈表示「怎麼會有這樣噁心的客人。」

其他網友也紛紛留言「第一次就算了，連二次太可怕了吧！」、「所以把床單當衛生棉了？」、「真噁心...」、「太可惡了！幹嘛這樣找整理房間的人麻煩啊！有夠沒衛生的！」、「不只噁心還很惡劣..」也有網友表示也遇過相同經驗「我們飯店還有更誇張的，除了文章內的物品都有血漬，還不是沾染而已，是好幾處都一大片地板是到處滴、沙發也是整個一大片..」、「這個我們也很常遇到！幾乎都是闖紅燈！還搞到枕頭上都是經血！這種的還敢續住哦？我們這一定強制收清潔費！」。