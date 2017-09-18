花蓮近海發生規模4.8地震！最大震度3級

2017-09-18 07:02
台灣時間今（18）日上午6點39分發生芮氏規模4.8地震，震央位在台灣東部海域。（圖片取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今（18）日上午6點39分，發生芮氏規模4.8地震，震央位在台灣東部海域。
台灣今日上午6點39分，發生芮氏規模4.8地震，地震深度26.7公里，震央位在花蓮縣政府南方50公里的東部海域，最大震度為3級。
各地最大震度，花蓮縣磯崎3級、台東縣長濱3級、彰化縣彰化市3級、南投縣合歡山2級、台中市大肚2級，其餘縣市1級。
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台灣時間今（18）日上午6點39分發生芮氏規模4.8地震，震央位在台灣東部海域。（圖片取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今（18）日上午6點39分，發生芮氏規模4.8地震，震央位在台灣東部海域。
台灣今日上午6點39分，發生芮氏規模4.8地震，地震深度26.7公里，震央位在花蓮縣政府南方50公里的東部海域，最大震度為3級。
各地最大震度，花蓮縣磯崎3級、台東縣長濱3級、彰化縣彰化市3級、南投縣合歡山2級、台中市大肚2級，其餘縣市1級。