有秋意！今各地多雲到晴 早晚溫差大需留意

今天西半部高溫約32至34度、東半部約31度，北部、東北部清晨溫度略低，日夜溫差稍大。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-18 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）各地天氣多雲到晴，迎風面的花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部則在山區、南部地區，尤其以高屏一帶有局部午後雷陣雨可能。溫度方面西半部高溫約32至34度、東半部約31度，北部、東北部清晨溫度略低，日夜溫差稍大。

中央氣象局指出，昨天盛行偏北風，西半部及東北部受北方乾空氣影響，天氣晴朗穩定，今天天氣與昨天類似，各地大多為多雲到晴，溫度方面北部、東北部清晨低溫約32至24度，其他地區低溫約25至26度，日夜溫差稍大，民眾清晨外出可攜帶薄外套。

空氣品質部分，今天台灣西半部及馬祖為橘色提醒（對敏感民眾不健康），午後臭氧濃度偏高。其他地區則為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

明天至下週日（24日）天氣沒有明顯變化，不過22日前後有鋒面系統位於台灣北部海面，北台灣雲量增多，但是否進一步影響台灣地區的天氣則有待觀察。

另外氣象局提醒，颱風泰利今天將由西南向東北穿過日本，赴日差旅民眾需留意交通航班訊息，根據報導今天已有230個航班受影響；另外颱風雖然遠離、減弱，但在今天前北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖仍易有長浪發生，海邊活動、海上作業請注意安全。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 32 26 ~ 33 28 ~ 33 25 ~ 30

今天各地天氣晴朗穩定。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）