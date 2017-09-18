09/18 各報重點新聞一覽

林口長庚醫院風波不斷，繼婦產科醫師疑似濫用子宮鏡檢查後，再遭爆產科醫師涉及「真出國、假開刀」！（資料照）

2017-09-18 06:19

自由時報

長庚醫師真出國假開刀 涉病歷造假

林口長庚醫院風波不斷，繼婦產科醫師疑似濫用子宮鏡檢查後，再遭爆產科醫師涉及「真出國、假開刀」！

長庚證實 將送醫審會懲處

有醫護人員爆料，長庚產科教授級醫師明明人出國在機場打卡、卻有在院內手術紀錄，長庚醫院昨證實此事，表示將做懲處；說好的執刀醫師私下換人開刀引發外界震驚，不過，衛福部卻指出，私下換人開刀的違規恐只在於「記載病歷不實」，將由地方衛生局調查後再決定後續處置。

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電腦「挖礦」挖到火燒厝 蔣友青疑「比特幣礦場」投資者

新北市三重區中正北路一處公寓二樓十二日發生火警，消防人員趕抵，發現屋內是「比特幣礦場」，這處裝有十餘台電腦的機房，疑因二十四小時不斷電挖礦（運算），意外導致電線走火，特別的是，許久未露臉的「蔣家第四代」蔣友青昨下午突現身火場，與另名貌似工人的男子查看屋內毀損情況，外界猜測，蔣有可能是俗稱「礦工」的比特幣礦場投資者，才到場善後。

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健保自付額增 富人獲給付反比窮人多

健保會本週將進行明年健保總額協商；卻有學者研究先提出警訊，健保上路二十三年，不僅家戶自付醫療金額不斷增加，造成醫療財務災難率明顯成長，而且健保對貧富的給付差距越來越大，短短十年內，健保給付給富人的金額成長率竟是窮人的十倍，呼籲政府應改善健保、更達「公平就醫」的目標。

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蘋果日報

小護士化身蜘蛛女

從20幾層樓、60多公尺高空看到的，是什麼樣的世界？戴筱玲，曾擔任7年護理師，1年前轉行，竟跑去當「蜘蛛人」─高空繩索技術員，專在高樓外牆做磁磚檢測和防水工程。從最初「全身僵硬、卡在空中不知道手腳該怎麼伸」，到現在一上高空，想的是可用不同視野看世界。戴筱玲開始享受這個玩命的工作。

孝子穿越鐵軌 遭撞拋飛亡

台南後壁嘉田鐵路平交道，昨發生南下自強號撞轎車事故，轎車遭撞移20公尺，引擎分離、車體撞成廢鐵，轎車駕駛陳信瑋因猛烈撞擊力，拋出車外5公尺側臥鐵軌旁死亡。台鐵獲報後封閉雙線處理事故，歷經3個多小時排除障礙，恢復行車，共計影響28列次、超過7000名旅客。警查出，陳男疑為趕往照顧病母，卻在距母親住處300公尺平交道出事，由於轎車當時因不明原因停平交道上，正調監視器釐清肇因。

聯合報

交通違規浮濫檢舉 為罰單上法院成新民怨

智慧型手機、行車記錄器普及，造就交通違規檢舉量大增，六都今年一至八月，檢舉開罰件數已超過一百五十萬件，警方及裁決單位擔心不開罰反會被投訴檢舉，幾乎照單全收，愈來愈多民眾為罰單上法院「討公道」，形成一股新民怨。

五缺 經部明向賴揆提解方

經濟部明天將向行政院長賴清德報告因應產業五缺問題解決方案，包括工業區容積率可提高到百分之三五○，以及研擬強制買回閒置土地等措施，目標在兩年增加六百公頃、六年增加上千公頃產業用地。

中國時報

頭條探索－農地違章工廠 拆除做半套

全台5萬2000家農地違章工廠即將解套！經濟部、內政部及農委會等跨部會，今日將確認去年520以後興建完工或正在興建中的34家農地違章工廠將限期拆除，但520之前、至少5萬2000家農地違章工廠，政府竟打算可在繳納一筆補償土地的費用後，即可就地合法。蔡政府設立農地違章工廠新標準，拆除做半套，不僅讓農地陷於萬劫不復地步，國家法治綱領更因新政府不願意解決根本問題而破壞殆盡。

陳菊 為年輕世代搭舞台

自19歲投身民主改革運動迄今，陳菊的一生似乎註定與苦難結緣，美麗島大審中逃過死劫，在民進黨最低迷時參選高雄市長，以1114票逆轉勝，卻又被當選無效官司纏訟，近年才取得執政的正當性，任期內年年有天災人禍，好不容易如倒吃甘蔗漸入佳境時，又因黨內初選而成眾矢之的。

回顧多年打拚，她形容「是用生命在做高雄市長」，人生已到一定層次，盼由更年輕世代陪蔡總統改革，她願做支持的力量，「這就是我的角色」。