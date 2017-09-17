陸蟹降海釋幼高峰卻唱空城 黃狂蟻肆虐墾丁惹禍

黃狂蟻攻擊陸蟹。（劉烘昌提供）

2017-09-17 22:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕9月的墾丁動物世界原本應該很精采，除天空猛禽還有海岸陸蟹下海釋幼潮，但陸蟹專家劉烘昌及李政璋今天凌晨夜訪香蕉灣，但整夜下來，本該「大出」的陸蟹奧氏後相手蟹竟只觀察到1隻，劉烘昌推判就是外來種「黃狂蟻」惹得禍。

墾丁國家公園內部生態相原本非常驚人，前天赤腹鷹才趁風「飆」出南遷歷史新高的7萬隻，但今年的海岸卻「生意慘淡」，以往日高峰可達5000隻降海釋幼的奧氏後相手蟹，在農曆7月25到27日最高峰期間，宛如放空城，直到凌晨終於發現1隻。

有「螃蟹先生」之稱的博士劉烘昌這幾天到香蕉灣，照以往佈設調查線調查奧氏後相手蟹數量，令人傻眼的是，前2天不見半隻，27日終於迎來「喜訊」，但也就單單這麼1隻，隨後再轉往佳樂水，雖數到上百隻過馬路下海釋幼，乍聽下很多，但卻是歷年最少。

「再不防制恐成生態浩劫！」劉烘昌表示，香蕉灣的奧氏後相手蟹於靠海側生存，幾無過馬路的路殺風險，但從前年開始翻開石頭發現的不再是陸蟹，取而代之的是受擾而瘋狂驚竄的「黃狂蟻」，去年該蟻群落劇增，並且發生攻擊抱卵母蟹行為，至於佳樂水的奧氏劇減雖然不能排除路殺，但從日高峰5000隻、似水銀瀉地般過馬路，今年卻降到百餘隻，直指黃狂蟻是主因。

劉烘昌說，黃狂蟻對幾乎所有動物都是危害，捕食時就以數量優勢圍剿，像在澳洲的陸蟹盛地聖誕島就曾出現浩劫，黃狂蟻灑蟻酸讓椰子蟹滲入關節、腐蝕身軀而死亡，再成為食物，他無奈嘆，「若椰子蟹的體型都無法倖免，更小的陸蟹又有何優勢生存？」。

「在林裡鑽時連頭髮都能沾到黃狂蟻！」李政璋則指出，黃狂蟻噴灑蟻酸讓陸蟹失明，使陸蟹無法照既有路線移動，喪失生存能力，又再成為食物，不過今年奧氏在無黃狂蟻的綠島數量也減，推測劇減原因不單純為黃狂蟻，但原本恆春極為大量的奧氏竟因此成稀有動物，令人擔憂未來陸蟹生態。

墾管處則回應，去年接獲劉烘昌博士調查報告中對於監控黃狂蟻建議後，已編列預算委託彰師大教授林宗岐針對黃狂蟻提出「黃狂蟻入侵狀況調查與防治策略研擬計畫」，年底前後灣、香蕉灣及砂島等3個陸蟹熱點的黃狂蟻入侵狀況出爐，防範措施也會配合提出、實施，期減少黃狂蟻危害。