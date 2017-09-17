大雅中清路三段路平 9/18夜間施工

2017-09-17 21:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕連絡市區與大雅、清水的重要幹道中清路三段，明晚進行刨封作業，預計月底完成。市府建設局今天說，公路總局正進行中清路三段至六段路面改善工程，屆時完工後，將施作路平的中清路連結起來，可提供市民更優質的道路。

市府建設局指出，中清路三段因鄰近中山高大雅交流道，行車流量大、道路經年累月使用造成路面及人行道等部分路基損壞，對行車與行人安全形成威脅，建設局前年初完成中清路由黎明路至清武巷約0.45公里路平。

今年5月接續啟動中清路三段由清武巷口到大雅區界的路平施工，在翻新老舊人行道、配合設置無障礙斜坡道、側溝與路基改善及孔蓋下地、調整路面高低差的側溝溝面修復後，預計9月18日進場路面刨除重鋪工程。

目前中清路三段工程已完成人行道翻修約1.2公里、無障斜坡道60處，先前也改良路基不佳路段，要求管線單位孔蓋下地減量70%以上，並採用提升抗滑能力到65BPN；由於該路段日間車流量甚大，規劃採夜間施工，屆時將配合施工採單線雙向通行，工程預定9月底前完成。

建設局長黃玉霖表示，路平期間會暫時對民眾的交通產生影響，將請施工廠商加強宣導施工訊息，並於施工路段周邊設置大型施工警告標誌、指示標誌及通知警察廣播電台等方式加強宣導，降低對民眾交通的衝擊，也請市民及用路人多加配合；後續中清路從文心路至黎明路段將在汙水管挖施工後，依期程及目標讓道路逐年、逐段改善。