哪個城市譯名聽起來很帥？ 意外引發鄉民熱議

美國夏威夷檀香山的威基基（Waikiki） 海灘。（資料照，美聯社）

2017-09-17 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕就算沒出過國，許多國外城市的中文譯名大家仍是耳熟能詳，但哪個譯名「聽起來很帥」呢？有PTT鄉民今天在八卦版發文這樣問，他自認為是墨爾本（Melbourne，澳大利亞城市）、維也納（Vienna，奧地利首都）、雷克雅維克（Reykjavik，冰島首都），意外掀起熱議。

有不少網友認真回應：「布宜諾斯艾利斯」（Buenos Aires，阿根廷首都）、「楓丹白露」（Fontainebleau，法國巴黎市鎮）、「赫爾辛基」（Helsinki，芬蘭首都）、「鳳凰城」（Phoenix，美國亞利桑那州城市）、「斯里賈亞瓦德納普拉科特」（Sri Jayawardenepura Kotte，斯里蘭卡首都）、「斯德哥爾摩」（Stockholm，瑞典首都）、「檀香山、火奴魯魯」（Honolulu，美國夏威夷州城市）、「林雪平，在瑞典」（Linkoping）、「優勝美地」（Yosemite，美國地名）、「翡冷翠，沒有之一」（Florence，義大利地名，又譯佛羅倫斯）。

但也有網友搞笑回應：「苗栗，感覺是個天選之地」、「那不勒斯聽起來很潮，拿坡里聽起來很好吃」（Naples，義大利）、「芝加哥，聽起來很好吃」（Chicago，美國伊利諾州城市）、「鐵爐堡感覺霸氣」（遊戲魔獸世界中的地名）、「潮州，聽起來很潮」。