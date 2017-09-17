李明哲夫婦遭酸白目 苗博雅怒嗆網友「俗辣」！

社會民主黨的苗博雅今天出席「聲援李明哲人體排字行動」時，對訕笑、謾罵李明哲夫妻倆的網友動怒，大罵他們是欺善怕惡的「俗辣」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-17 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日下午，臉書粉絲專頁「尋找李明哲」於台北市中央藝文公園進行「CHINA！FREE LI 聲援李明哲人體排字行動」，社會民主黨的苗博雅在針對網友批評、訕笑李明哲夫婦就是因為「白目」去危險國家做危險的事才會被關做出回應，砲火猛烈的回擊這些網友指他們是群：「欺善怕惡的俗辣！」

據《風傳媒》報導，苗博雅今在聲援李明哲短講中發表個人看完起訴書後的想法，先是指出李明哲2012到2015間在中國平台QQ的400則貼文僅累積5萬次的瀏覽量、500則留言，「在網路上的聲量可謂一粒沙，中國卻說這涉及顛覆國家政權」，痛斥「相當荒謬」。

起訴書中更提及李明哲在臉書上毀謗中國，苗博雅氣憤表示，中國根本看不到臉書（除非翻牆）、臉書主機也不在中國、犯罪地點也不在中國，因為這個原因起訴他真的很莫名其妙。

最後，針對許多網友說「去人家國家就要懂人家法律」、「去危險國家做危險的事再來被關，就是白目」等等酸言酸語，苗博雅痛批，今天李明哲的狀況，就像你的家人在自家附近被流氓欺負。若當你的家人被欺負時，你的反應是訕笑他、批評他白目，「恕我說，你不是任何的家人朋友，你只是一個俗辣，欺善怕惡不敢出來批評的俗辣！」。