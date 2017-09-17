希望上下班不再塞車 竹東光明路拓寬啟動

2017-09-17 20:07

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮光明路銜接公道五路的路段平日尖峰時段嚴重壅塞，車流大排長龍，甚至被用路人虧是「停車場」；鎮公所為此拓寬北向車道，順利的話預計10月底完工，屆時將可有效抒解車流。

竹東鎮民代表會主席陳昌平、副主席鄭朝日和代表呂灝騰說，他們多次接獲用路人反映，光明路銜接公道五路的路段，在交通尖峰時段壅塞回堵，前往現場勘查才發現，這路段雙向各只有1個車道，許多要右轉上台68線東西向快速公路的車輛都被卡在車陣中，因此積極爭取拓寬1個右轉專用道，好讓車流可以提前分流。

鎮公所表示，光明路從公道五路口往南200公尺路段拓寬工程已於上週展開，完工後的北向路段將新增1個外側車道，這個車道規劃為右轉專用道，可以讓要右轉上台68線東西向快速公路或到芎林鄉上福爾摩沙高速公路的車流順利分流，直行車流也將更加順暢。

鎮公所表示，這項工程原訂11月底完工，但目前進度超前，後續天候穩定的話，可望在10月底提前完工啟用，屆時尖峰時段的塞車狀況可望獲得改善。

鄭朝日曾經空拍這個路段上班塞車實況，他說，光明路沿線的大型社區建案1個接1個完工交屋，陸續入住的家戶一定會造成當地車流量持續攀升，目前增設右轉專用車道的方案只能治標不能治本。

陳昌平也說，代表們多次和鎮公所討論後，認為可以從光明路新闢一條叉路，避開原先壅塞的路口直接銜接公道五路，但這條叉路的路線有經過鐵路內灣支線，需要台灣鐵路管理局同意才行，這部分鎮代會將會儘速提案請公所行文台鐵溝通爭取。