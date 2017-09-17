全台僅存！ 日治時期「相撲場」重現江湖

大溪中正公園戶外相撲亭啟用，國內力士現場表演相撲帶動高潮。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕想看真實的相撲比賽，不用再飛日本，桃園市大溪中正公園新建「相撲亭」今天啟用，來這裡可以親眼目睹！
這座新建相撲亭為全台僅存日治時期的相撲場架構，也是全國第一座戶外相撲亭，外觀參考桃園虎頭山忠烈祠的「手水舍」作為藍圖設計，柱、樑等主要結構均為檜木材質，現場有濃濃的檜木香；啟用典禮由桃園市長鄭文燦代表接受和泰興業董事長蘇一仲捐贈，在國內力士輪番表演相撲後，鄭、蘇兩人也上場「相撲」體驗。
包括王皇文、蔡瑋倫、楊程安等3位相撲選手到場示範表演，在裁判一聲令下，立刻撲向對方，並用身體力量不斷推擠，手拉著丁字褲頭，等待機會，要把對手推出土俵，當有一方的第三點著地就輸了，對戰過程精彩，令到場見習的新北市介壽國小小力士和圍觀民眾大呼過癮。
大溪相撲場是日治時期的重要場址，緊鄰當時神社旁高地，圓形的相撲場周圍有四層座位，層層下凹，早期公學校學童在此地比試相撲，是大溪街的盛事，也是老一輩大溪人的共同記憶，多位地方耆老見證相撲亭啟用，也重溫昔日力士上場競賽畫面，相當感動。
鄭文燦表示，為整體活化大溪中正公園使用空間，桃園市政府觀光旅遊局與中華民國相撲協會洽商將相撲場恢復原貌，並由相撲協會薦舉和泰興業捐贈這座戶外相撲亭，斥資600萬元於公園內圓形廣場進行施作，以原木搭設唐式建築涼亭，設置土俵，恢復舊時「相撲場」原貌，可用來舉辦文化活動。
鄭文燦提到，市府將爭取到明年世界相撲大賽在桃園巨蛋舉行，屆時會有來自50個國家的相撲選手來台比賽。
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新北市介壽國小小力士到場見習。（記者李容萍攝）
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大溪中正公園戶外相撲亭啟用，桃園市長鄭文燦（右）、和泰興業老董蘇一仲（左）下場體驗「相撲」。（記者李容萍攝）
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大溪中正公園戶外相撲亭啟用，捐贈相撲亭的和泰興業公司現場展示旗下大金空調的吉祥物大金寶寶，十足吸睛。（記者李容萍攝）
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「大溪相撲場」重現江湖！遊客攜家帶眷駐足觀看首次登場的相撲表演。（記者李容萍攝）
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「大溪相撲場」重現江湖！遊客攜家帶眷駐足觀看首次登場的相撲表演。（記者李容萍攝）
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桃園市長鄭文燦（後排左4）、和泰興業董事長蘇一仲（後排左3）以及大、小相撲亭力士擺出相撲招牌動作合影。（記者李容萍攝）
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大溪中正公園戶外相撲亭啟用，國內力士現場表演相撲帶動高潮。（記者李容萍攝）
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大溪中正公園戶外相撲亭啟用，國內力士現場表演相撲帶動高潮。（記者李容萍攝）
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大溪中正公園戶外相撲亭啟用，國內力士現場表演相撲帶動高潮。（記者李容萍攝）