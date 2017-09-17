全台僅存！ 日治時期「相撲場」重現江湖

大溪中正公園戶外相撲亭啟用，國內力士現場表演相撲帶動高潮。（記者李容萍攝）

2017-09-17 19:00

〔記者李容萍／桃園報導〕想看真實的相撲比賽，不用再飛日本，桃園市大溪中正公園新建「相撲亭」今天啟用，來這裡可以親眼目睹！

這座新建相撲亭為全台僅存日治時期的相撲場架構，也是全國第一座戶外相撲亭，外觀參考桃園虎頭山忠烈祠的「手水舍」作為藍圖設計，柱、樑等主要結構均為檜木材質，現場有濃濃的檜木香；啟用典禮由桃園市長鄭文燦代表接受和泰興業董事長蘇一仲捐贈，在國內力士輪番表演相撲後，鄭、蘇兩人也上場「相撲」體驗。

包括王皇文、蔡瑋倫、楊程安等3位相撲選手到場示範表演，在裁判一聲令下，立刻撲向對方，並用身體力量不斷推擠，手拉著丁字褲頭，等待機會，要把對手推出土俵，當有一方的第三點著地就輸了，對戰過程精彩，令到場見習的新北市介壽國小小力士和圍觀民眾大呼過癮。

大溪相撲場是日治時期的重要場址，緊鄰當時神社旁高地，圓形的相撲場周圍有四層座位，層層下凹，早期公學校學童在此地比試相撲，是大溪街的盛事，也是老一輩大溪人的共同記憶，多位地方耆老見證相撲亭啟用，也重溫昔日力士上場競賽畫面，相當感動。

鄭文燦表示，為整體活化大溪中正公園使用空間，桃園市政府觀光旅遊局與中華民國相撲協會洽商將相撲場恢復原貌，並由相撲協會薦舉和泰興業捐贈這座戶外相撲亭，斥資600萬元於公園內圓形廣場進行施作，以原木搭設唐式建築涼亭，設置土俵，恢復舊時「相撲場」原貌，可用來舉辦文化活動。

鄭文燦提到，市府將爭取到明年世界相撲大賽在桃園巨蛋舉行，屆時會有來自50個國家的相撲選手來台比賽。