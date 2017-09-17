2萬人投票 2017台中十大伴手禮出爐

2017-09-17 18:52

〔記者張菁雅／台中報導〕經過2天的全民票選，今年的台中十大伴手禮得獎名單今天傍晚揭曉，活動共吸引2萬人參加，不但選出最能代表台中的好禮，也為廠商帶來200萬元業績。

台中十大伴手禮由台中市工策會舉辦，今年共有156家廠商報名，經過專家評審選出100家廠商進入決選，昨天及今天在台中公園進行全民票選。為了爭取民眾認同，廠商無不使出混身解數拉票，現場除了試吃、送小禮物，並提供購物優惠，不少民眾趁機採購中秋禮盒，2天來業績合計達200萬元。

工策會總幹事蔡世寅表示，今年準備2萬張選票，原本投票時間到今天下午3時，但選票在下午2時全部被索取一空，很多業者準備的商品都賣完，只好提早收攤，顯示活動有效刺激買氣。

副市長林陵三到場頒獎，並表示，中秋佳節將近，民眾要送禮，十大伴手禮是最好的選擇；另外，台中世界花博將於明年登場，屆時有許多外賓到訪，將有機會購買具台灣特色的伴手禮，且市府送禮也可選用得獎廠商的商品。

今年十大伴手禮分別為上萌實業有限公司、久久津乳酪菓子手造坊、芋樂大世界農產品有限公司、阿聰師的糕餅主意、菇神有限公司、黑沃咖啡、嘉味軒食品有限公司、福器飾物工作室、禧院囍餅及寶島燻樟實業社。活動同時選出優質清真獎3名、最佳人氣獎6名、評審團大獎1名、金口碑獎6名。

另外，嘉味軒提供100斤重的花博金餅、水源地文教基金會－太平藍提供大型蝙蝠藍染掛軸在今天義賣，各以6萬元賣出，加上這2天活動義賣所得，總計捐贈23萬50元給弘道老人福利基金會。