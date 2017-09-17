新北市獲六都電競冠軍 賴清德：政府一定做電競產業主場

行政院長賴清德（前左3）17日出席2017六都電競爭霸戰總決賽頒獎，除了為冠軍隊伍新北市隊ahq fighter頒發獎座、獎金，更在致詞時強調政府發展電競產業的決心。（記者劉信德攝）

2017-09-17 18:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕眾所矚目的《英雄聯盟》六都電競爭霸戰，昨起於台北市士林科教館舉行總決賽，最終由新北市「「ahq Fighter」」隊獲得冠軍，行政院長賴清德今也親自出席並頒發百萬獎金，強調政府一定做「電競產業的主場」，表達對電競產業力挺到底。

六都電競爭霸戰總決賽為期兩天，本次競賽冠軍為新北市的「ahq Fighter」，除獲頒獲得100萬元獎金，也得到「六都制霸」的稱號，而亞軍則為來自高雄的「南霸天」，也贏得30萬元的獎金。賴清德頒獎時除了肯定6隊的表現，也稱讚所有隊伍整體來說，就是「台灣的英雄聯盟」。

賴清德表示，蔡總統已經揭櫫政府大力支持電競產業，林院長一直也非常用心支持。其中具體有3個面向，包括其一為運動產業發展條例已經把電競列為運動產業，電競不僅只是休閒遊戲，而是成為國家正式重點項目，法案已經立法院，且初審也已通過。

另外，林院長也要求唐鳳政委去協調文化部、體育署、教育部，讓電競成為替代役項目，也協調教育部未來一些技藝學校也可以把電競當作特殊科目，甚至未來四技二專考試，電競相關經歷也可以加分。

在預算資源方面，賴清德也提到，前瞻基礎建設中關於電競基礎建設，如寬頻網路普及畫質提升等計畫，就已經編13億多元，這就是政府具體支持的行動。

賴清德指出，這是世界趨勢，2017年底全球競人口將達1億9千萬人，到2019年，電競產業產值可達10億美金，而台灣電競人口有600萬至700萬人，不只是在量的方面佔有一定比例，過去幾次台灣電競隊伍奪得世界冠軍，已經向世界證明在質的方面，台灣也是No.1。

賴清德最後說，電競不僅是中央政府支持，地方政府也會支持，例如桃園市長鄭文燦，希望結合電競產業與VR；台中市長林佳龍，則將電競結合漫畫。而今天他到現場來，就是一種具體支持，他向電競業者及玩家喊話「政府一定做電競產業的主場」。

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