越南刀馬旦的真實人生 斗南68電影館放映

從越南馬戲團台柱嫁到嘉義歌仔戲團成為團長太太，也是戲團當家花旦的阮安妮（右2）。（記者廖淑玲翻攝）

2017-09-17 18:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕因演出「花甲男孩轉大人」中阿春角色備受注目的越南籍新移民阮安妮真實移民故事「神戲」，今天下午在斗南火車站旁的68電影館放映，導演賴麗君特別到場分享新移民在台灣的奮鬥人生。

從越南馬戲團台柱嫁到嘉義偏鄉歌仔戲團成為團長太太，也是戲團當家花旦，文化部影視及流行音樂產業局推廣台灣紀錄片巡迴放映，今天下午在斗南火車站旁的68電影館放映由賴麗君、彭家如執導的「神戲」，刻劃越南籍新移民阮安妮的真實人生。

導演之一的賴麗君到場和虎尾科技大學通識教育中心教師康世昊與談，從社會學觀點與觀眾分享新移民在台灣帶動的社會趨勢，還透露該劇原本想命名為「越南刀馬旦」，因人生不論是台上或台下都是演給神看，才定名為「神戲」。

賴麗君表示，3年多前在一次拍攝新住民短片認識阮安妮，發覺她的人生台上台下一樣精彩，於是徵詢她們全家人的同意開拍紀錄片，去年底在院線首映，還榮獲台灣國際女性影展特獎、廈門青年影展最佳紀錄長片等多項大獎，且即將代表台灣參加捷克國際電影節，每次演出只要有新移民或女性觀眾進場，都可以看到她們紅著眼眶走出來。

賴麗君說，安妮19歲嫁到台灣13年，育有2女，不僅傳承台灣逐漸沒落的傳統歌仔戲團，加上生活在大家族，10歲的次女從出生洗腎至今都讓她的真實人生故事，絲毫不遜於台上的劇情，尤其在演出「花甲男孩轉大人」後，才讓她嚐到「走紅」的滋味，然而生活的挑戰與壓力依然存在。

賴麗君希望透過紀錄片讓更多人看到東南亞新移民的辛苦，尤其安妮是集大成，但她任勞任怨，積極在台灣落地生根，勇敢面對所有生活的苦難，讓人感動，提醒大家看待她們時，知道她們也需要被當成妻子、女兒般疼惜與愛。

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